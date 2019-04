Comienzan los talleres de arte en vidrio año 2019 en el Museo Olarreaga a cargo del artista plástico Wilson Nessi. El horario de los mismos será coordinado en función de las personas inscriptas; se está manejando previamente de martes a sábados de 18 a 22 ó de 19 a 23.

Cada módulo incluirá uso de horno, materiales, cinta, estaño, vidrios, esmaltes, óxidos, fundentes, moldes cerámica, acero inaxidable, yeso, máquina pulidora y otros accesorios.

En vitrofusión se incluye accesorios, anillos, caravanas, etcétera.

El primer módulo está previsto desde el martes 23 al sábado 27 de abril.

Los interesados podrán comunicarse al 099 340 488 a fin de ser incluidos en el grupo “Vidrios” y recibir las novedades que puedan surgir.

El vidrio ha sido usado por el hombre desde hace milenios, siendo posibleme nte el material más viejo fabricado por el ser humano y que aún sigue afectando la vida presente.-

Está presente en formas tan diferentes como ventanas, vasos, envases, de todo tipo, telescopios, en la industria nuclear como escudo de radiación, en electrónica como sustrato sólido para circuitos, en la industria del transporte, de la construcción y otros.-

El vidrio por sus características (brillantez, resistencia al uso, transparencia, etc.) es un material difícilmente sustituible en la mayoría de sus aplicaciones.-

Este producto al que llamamos vidrio es una sustancia dura , normalmente brillante y transparente, compuesta principalmente de silicatos y álcalis fusionados a alta temperatura.

Es considerado un sólido amorfo porque no es ni sólido ni líquido, sino que existe en un estado vítreo.

Sus principales componentes son productos que se encuentran en la naturaleza; sílice, cal y carbonato de sodio.

Tal el caso de un ejemplo muy sencillo en los casos de que cuando cae un rayo en la arena de la playa nos encontramos con una pieza sin forma la que se le llama fulgurina.

Ahora el proceso de fabricación es el mismo desde los tiempos remotos.

Los materiales son fundidos a alta temperatura y luego se vierten sobre una superficie para que se enfríe – como en el vidrio plano – con un cucharón ; lanza; en moldes o bien a veces a presión o soplados.-

Cualquier creador que quiera iniciarse o profundizar en sus conocimientos sobre el mundo del vidrio artístico debe interesarse por el desarrollo histórico.-

Podemos decir que el hombre mucho antes de su descubrimiento ya conocía el vidrio en su estado natural ,- hachas, cuchillos, puntas de flechas, amuletos eran hechos con ciertos vidrios de color oscuro –negro , a veces verde de aspecto liso y brillante de fácil pulido y corte filoso – las obsidianas – Mineral volcánico vítreo de color negro o verde muy oscuro.-

Una mirada al pasado nos ofrece un paisaje lleno de posibilidades técnicas y estéticas.

La mirada retrospectiva sirvió en diferentes momentos de su desarrollo para recuperar técnicas antiguas o desaparecidas llevando a las artes del vidrio a vivir momentos de gran originalidad.

En el mundo antiguo alcanzó límites de perfección que aún hoy no se han superado, donde analizando obras de diferentes períodos como el Renacimiento Italiano o en el Art Nouveau tiene un fuerte impulso creativo siendo períodos referentes por su espíritu innovador.-

El conocimiento del pasado se convierte en una herramienta de futuro, de libertad, evitándonos caer en el desconocimiento de lo que se ha hecho.-

La historia del vidrio nos presenta un amplísimo universo de posibilidades al contar este material con unos cinco mil años de existencia.-

El descubrimiento del vidrio es sin duda, uno de los acontecimientos más importantes de la historia de la cultura, sorprendiendo por sus cualidades únicas, como la transparencia o la traslucidez, el brillo y versatilidad al cumplir un amplio abanico de posibilidades; partiendo de la fusión de algo tan común como la arena y una vez manipulado y al pasar del estado fluido al sólido adquiere un sorprendente aspecto.

Los artesanos de aquellos siglos fueron considerados magos capaces de reproducir en sus crisoles fórmulas secretas y complejas.

Este material tan estimado estaba en manos de artesanos de los que se conoce su alta valoración social y cuyas labores se realizaban con un gran secretismo y misterio.

Tal es así que las primeras noticias escritas sobre fórmulas de elaboración contienen criptogramas que hacen imposible usarlos como recetarios.- Mucho se ha escrito acerca del vidrio a lo largo de los siglos, tal el caso del geógrafo romano – Plinio Cayo Segundo – Plinio el Viejo – 23 a 79 – D.C. narrada en su Historia Natural que el origen del mismo se produjo en el camino hacia Egipto, en algún lugar a orillas del río Belus en Fenicia. Mientras un grupo de mercaderes de nitro habiendo anclado su nave, preparaban su comida, como no encontraron piedras para sostener elevadas sus marmitas del fuego usaron terrones de nitro de su carga – natrón (carbonato sódico que se emplea en las fábricas de jabón, vidrio y tintes) – material que usaban para el aseo y que también disuelto en agua se utilizaba como desengrasante de loza – A la mañana siguiente descubrieron que el natrón, combinado con la arena, había formado un material vítreo y brillante que se conoce hasta estos días como vidrio.-

En la historia se cita muchas veces el cristal.- Por ejemplo Eshabon – 58 A.C. a 25 D.C. – habla sobre un sarcófago hecho en vidrio.- El griego Herodoto – 484 – 410 A.C. – también cuenta como los etíopes embalsamaban a sus muertos para ponerlos en sarcófagos de vidrio.- Para hablar de las técnicas debemos remontarnos a Oriente Medio y hacia el IV o V milenio A. C . ya que fueron utilizadas en la decoración de ladrillos vítreos donde se desarrolla en Egipto ,- siendo testigo de esto antiguas joyas y vasos – primeros pasos – donde ya aparece la fusión del — vidrio y que en el transcurso de la historia tiene años de esplendor y olvido.

Se sabe que las antiguas ventanas se cerraban con telas enceradas, papel impregnado en aceite, placas de piedras y vitrales en sus construcciones, como las halladas en las ruinas de Herculano y Pompeya.-

Pocas cosas resultan tan hermosas y fascinantes como admirar la luz traspasando el vidrio coloreado, que según la hora se comportan como los cristales de un caleidoscopio. En la época de los romanos Aristóteles y Aristófanes registraban su presencia en la fabricación de vasos y recipientes.-

Se dice que el emperador Calígula fue el creador de las ventanas.-

La existencia de los vanos sobre los muros trajo como resultado la disminución del espacio necesario para la pintura de los murales o frescos.-Quiere decir que este nuevo sistema constructivo permitía reemplazar el trecho de pared entre un pilar y otro con enormes vitrales que embellecían los recintos y dejaban penetrar la luz del cielo, como simbolizando la gracia divina que llega a la Tierra.-

Es así que la forma de la pintura de las paredes encontró en los vidrios un nuevo lugar de expresión, siendo los motivos religiosos los más frecuentes pero también se efectuaron trabajos dedicados a los sucesos como el trabajo y los oficios.