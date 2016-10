Muchos comercios del rubro gastronómico encuentran dificultades para cumplir con su trabajo ya que el conflicto del supergás los lleva a “cuidar” el poco gas que tienen y comerciantes pequeños que se dedican a la producción de alimentos son los que más problemas tienen.

La escasez de gas en la plaza local consecuencia del conflicto que mantienen los dueños de los puestos de distribución de supergás paralizando la salida de garrafas en Montevideo generó un desabastecimiento que hizo que muchas empresas del medio que se dedican a la venta de supergás no cuenten con dicho combustible.

Los comerciantes pequeños que viven de la venta diaria y elaboran productos alimenticios en base a a la cocción a gas son los más perjudicados al igual que las casas de familia.

EL PUEBLO se comunicó con algunos pequeños comerciantes quienes manifestaron su preocupación por la situación.

En una rotisería céntrica informaron que el pasado viernes “casi” no pudieron elaborar sus productos, porque “no se conseguía gas por ningún lado”. Recorrieron todos los puestos de venta de supergas y no encontraban el preciado combustible para poder cocinar y elaborar sus tartas saladas y tortas dulces. Según explicó uno de los encargados de la rotisería, se necesitan dos garrafas de 13 kg para poder hacer funcionar el horno y cuando ya estaban casi de brazos caídos, “un pariente nos prestó y pudimos cocinar”, dijo con preocupación por lo que pueda suceder en otras oportunidades.

Este emprendimiento que se maneja en el ámbito familiar, utiliza cerca de 10 garrafas de 13 kg por semana y el conflicto con el supergás los tiene muy angustiados porque temen quedarse sin gas y no poder elaborar su productos.

Asimismo, en otro comercio gastronómico de nivel familiar que elabora minutas y viandas comentaron que si bien no se han quedado sin gas en ningún momento porque cada vez que se les termina la garrafa tienen otra de repuesto llena, sí se ven obligados a “cuidar más el gas”. En este sentido dijeron que la chivitera tiene que estar prendida para cuando se la vaya a usar esté caliente y sin embargo se ven obligados a apagarla “porque a veces puede pasar mucho rato para que venga otro cliente y ese gas no se puede perder, el problema es que después hay que volver a prenderla y tenes al cliente esperando”, comentó el comerciante.

Las dificultades también las viven los comercios que ocupan grandes superficies, en un supermercado céntrico no se elaboran milanesas y otro tipo de alimentos que requieren cocción a gas por la escasez de este combustible.

“EN UN RATITO NO QUEDA MÁS NADA”

El empresario Miguel Feris, quien esta al frente de la estación Himalaya, donde en la mañana de ayer llegó una partida de garrafas de 13 kg y algunos tubos industriales, pero la alta demanda hace que la partida de garrafas que lleguen se agote en poco tiempo.

“Hace 8 días que no teníamos gas para vender”, dijo Feris, “y para la gente es complicada la situación”, agregó.

“Hoy (por ayer) llegó gas porque se solucionó un problema parcial, pasaron gas para ANCAP, para lo que es DUCSA y para MEGAL y ACODIKE, pero RIOGAS continúa en conflicto”, explicó el empresario.

“Con el desabastecimiento que hay es un ratito y al rato no queda más nada, si te traen 700 garrafas para la población de Salto es muy poco, además hay mucha gente sin gas, principalmente los que viven de la cocina y algunas industrias pequeñas que viven de la cocina. Esos comerciantes nos comentan que están muy angustiados, incluso muchos tuvieron que comprar artículos eléctricos para poder continuar trabajando y así los números no le son tan rentables como cuando utilizan el supergás. Hay sectores muy sensibles a los que les perjudica toda esta situación”, comentó Feris.

EL PROBLEMA CON LOS TUBOS DE 45 KG

El mayor problema son los tubos de 45 kg que son los que más se demandan para la industria porque tienen otra presión especial para cocinas de alta producción y justamente son los que vienen en menor cantidad.

“SE HA PERDIDO LA CONFIANZA”

“Hay mucha intransigencia de los dos lados y me parece que ya lo que hay es un desgaste. En la medida que se tire de un lado y del otro y no se sienten a dialogar el problema va a continuar. Me parece que falta tranquilidad y volver a la confianza y al diálogo, fundamentalmente volver a confiar porque hay que apostar al diálogo sincero y creer en el otro y cuando se pierde eso es muy difícil negociar. Se ha formado una brecha entre el sector trabajador y el sector empresarial que hace muy difícil poder negociar”, concluyó Féris.