La reunión será el viernes a las 18 horas y es abierta a toda la población

“Hasta ahora y ante lo que viene pasando no hemos visto aparecer al sector político, como si la Policía y el Centro Comercial fuéramos los únicos que tenemos que solucionar el tema y creemos que hay otros actores que deben estar, porque es un problema de todos pero hay actores que tienen un papel primordial y tienen que estar”, dijo a EL PUEBLO el encargado de la Comisión de Seguridad del Centro Comercial de Salto, Alfredo Berreta, en referencia a la necesidad de un mayor compromiso político para hallar una solución ante la inseguridad.

Cansados de la ola de robos que en los últimos dos meses afectó a cerca de 20 comerciantes (siendo algunos de ellos víctimas de dos, tres o cuatro robos e incluso a uno de los comerciantes le robaron seis veces), los comerciantes salteños buscan un mayor compromiso y colaboración principalmente de los políticos.

Por este motivo, el Centro Comercial e Industrial de Salto, convocó a una reunión urgente para este viernes a las 18 horas en su local (Artigas 652) invitando a participar de la misma a los tres diputados por el departamento, Catalina Correa, Manuela Mutti, Cecilia Eguiluz, al Senador Germán Coutinho, al Intendente de Salto, Dr. Andrés Lima, al Presidente de la Junta Departamental de Salto, Alberto Villas Boas, a los representantes de todas los partidos políticos con participación en la Junta, autoridades policiales, medios de prensa y a la población en general, a hacerse presente para hallar juntos una salida ante la ola de robos.

“En la reunión nosotros no vamos a analizar la situación, porque el análisis está más que hecho, la situación es inconmensurable. El Gerente del Centro Comercial, Martín Apatie señaló que en los más de 25 años de trabajo nunca se vivió una situación como esta y antes tampoco”.

“QUE CADA UNO SE VAYA CON LOS DEBERES”

“Yo creo que no es tirando unos contra otros que esto se soluciona, sino que cada uno tiene que ocupar su rol y no hemos visto a las personas que creemos que tienen que estar presentes como los políticos”, declaró.

“El Jefe (de Policía) nos comentó que en muchos casos hay vacíos legales, hay diferencias de interpretación, que hay cosas que ahora ya no están vigentes y él piensa que eran buenas y nos parece que es bueno que se pongan estas cosas sobre la mesa para que cada uno se vaya con los deberes que le corresponden” precisó el empresario salteño.

“LA POLICÍA ESTÁ TRABAJANDO”

“Respuesta de la Policía siempre hemos tenido, desde hace dos meses nos venimos reuniendo con el Jefe, el Sub Jefe o el Jefe del comando. Ellos han tomado medidas de acción, se ha visto más presencia policial en el centro descuidando los barrios y al Centro Comercial no le interesa defender solamente el comercio y que traigan 300 policías al centro para que sea una ola masiva a la población en los barrios. Acá hay un tema que hay que cortarlo de raíz con presencia en todos lados”, dijo Berreta.

“La Policía está trabajando, con los medios menguados que tiene, pero está trabajando. Por una parte con recursos limitados y por otra parte con el nuevo CPP (Código del Proceso Penal) hay una falsa inmunidad por parte de la delincuencia que piensa que esta impune, la Policía no sabe bien de qué manera actuar porque es un sistema nuevo que se está poniendo en marcha y se piensa que recién cuando se tenga un tiempo más de aplicación esta ley será mejor pero hasta tanto la situación es esta”, agregó.