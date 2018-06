Montevideo, 9 jun (EFE).-

“Prócer Zombie II”, un cómic que enfrenta al zombi del prócer uruguayo José Gervasio Artigas (1764-1850) a la reencarnación del exemperador francés Napoleón Bonaparte (1769-1821) se presenta hoy en la Feria del Libro Infantil y Juvenil de Montevideo.

El segundo número de una trilogía creada por los hermanos Andrés y Leonardo Silva traen como antagonista a Mikael Landowski, la reencarnación del tirano francés que logra ascender a la banda presidencial en Uruguay.

Así lo expresó a EFE uno de sus realizadores, Andrés Silva, quien indicó que en esta nueva versión de las aventuras de Artigas lo “más rico” es el nuevo villano. “Prócer Zombie” es una trilogía creada en 2016 que consiste en una especie de “analogía” que intenta “desmitificar” a Artigas como “un supermán”.

Asimismo, Silva considera que el “carisma” de este nuevo villano es la razón por la que Landowski termina enfrentándose al zombi de Artigas, quien se encuentra confundido por un grupo de “conservadores radicales” que aseguran que él no es el prócer.

Esto hace que el protagonista no pueda frenar a su antagonista dada la rapidez con la que el francés gana adeptos, desde “los más jóvenes hasta los más viejos”, a pesar de ser “un poco autoritario”.

Según Silva, esta nueva versión del cómica también contempla su estética -inspirada en el Pop Art y los videojuegos de la década de los 80-, que pasa a incluir los colores azul, el rojo y el blanco los mismos de la bandera de Francia, que son más “atractivos y llamativos”.

En 1814 Artigas organizó la “Unión de los Pueblos Libres”, conformada por la Banda Oriental (Uruguay) y algunas provincias argentinas, de la que fue declarado protector.

Por ello, algunos historiadores uruguayos, y los hermanos Silva, sostienen que la conformación de la República Oriental del Uruguay (1830) no fue parte del ideario del prócer.EFE