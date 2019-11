La invitación abierta a centros educativos interesados en formar parte de Red Global de Aprendizajes. Los centros que quieran ingresar a la Red se comprometen a: Habilitar espacios para promover las Nuevas Pedagogías, donde propiciar la reflexión sobre el avance de la Red y el uso de sus herramientas (rúbricas de evaluación por competencias, diseño de Actividades de Aprendizaje Profundo).

Promover reuniones periódicas con el mentor Red. Facilitar la participación de su colectivo en las distintas iniciativas del proyecto, en particular los trayectos de formación continua. Contar con al menos 5 docentes comprometidos a trabajar en este enfoque pedagógico (este mínimo no aplica a centros educativos rurales).

La Red Global de Aprendizajes es una iniciativa internacional que involucra a siete países interesados en desarrollar nuevas pedagogías con el fin de impulsar el aprendizaje profundo en los estudiantes y así, el desarrollo de competencias del siglo XXI.

El uso de nuevas mediciones permite que el docente puede valorar el progreso de sus estudiantes en una o varias de estas competencias: Carácter, Ciudadanía, Colaboración, Comunicación, Creatividad y Pensamiento Crítico. De esta forma, las Progresiones de Aprendizaje son un conjunto de herramientas propuestas por el proyecto, que permiten identificar el nivel de un estudiante en aquellas dimensiones asociadas a las competencias que el docente desea desarrollar.

La plataforma SEA oficia de soporte para el uso de las Progresiones de Aprendizaje, así como para la creación de rúbricas propias para el uso del docente. Ambas funcionalidades se encuentran alojadas dentro del ícono “Rúbricas”.

Si bien pueden utilizarse a lo largo del año, se sugiere conocer la situación del estudiante en un momento inicial del año lectivo y posteriormente una reevaluación al finalizar el año.

La Asociación Global de Nuevas Pedagogías de Aprendizaje Profundo (“NPDL” por su sigla en inglés) constituye una experiencia a gran escala que ofrece una oportunidad única de colaboración conjunta tanto a nivel nacional como internacional. Esta asociación es concebida como un “laboratorio viviente” que busca evaluar y mejorar las diferentes maneras de implementar pedagogías innovadoras.

Este “laboratorio viviente” surge de la coalición formal e informal de varias organizaciones involucradas en la innovación abierta. La co-creación e intercambio de sus miembros es integrada con la investigación y procesos de innovación sistemáticos.

También se consideran los aportes de los escenarios de la vida real para co-diseñar, explorar, experimentar y evaluar las diferentes formas de innovación. A continuación se define cada uno de los desafíos propuestos: Co-creación: adopción de tecnología con el objetivo de integrar una diversidad de puntos de vista y conocimientos compartidos que dan forma a nuevos escenarios, conceptos y artefactos relacionados.

Exploración: refiere al involucramiento de todos los interesados, en especial de las comunidades de usuarios. c) Experimentación: se busca que los usuarios puedan adoptar y evaluar la innovación en su contexto. d) Evaluación: corresponde a la valoración de nuevas ideas considerando diversas dimensiones, y realizando observaciones en cuanto al posible potencial de cada una para su implementación a gran escala, como resultado de su confrontación con diferentes usuarios y contextos.

El sistema educativo uruguayo actualmente está atravesando una crisis que afecta principalmente a la educación secundaria. Esta crisis es cuantificada por indicadores como las tasas de deserción y repetición. Los informes oficiales indican que solamente el 70% de los estudiantes que comienzan la secundaria son capaces de completar este ciclo y solamente el 40% de los estudiantes que comienzan el bachillerato son capaces de graduarse.

Sin embargo, la repetición aún es utilizada como una estrategia pedagógica y muestra índices altos, especialmente en el primer año de secundaria, donde hasta el 30% de los niños repitieron primer año en 2013.

En lo referente a su estructura, el sistema educativo uruguayo es en general un sistema tradicional, centralizado y vertical. Los docentes, en todos los niveles, están sujetos a un sistema de supervisión externo y tienen pocas posibilidades de trabajar de forma conjunta. También presenta problemas de calidad en la capacitación inicial, así como falta de docentes en algunas zonas, que afectan principalmente a secundaria.

Los indicadores de rendimiento en las evaluaciones académicas también evidencian bajos niveles en el área de matemáticas (tal como se observa en la última evaluación PISA).

Asimismo, según el Informe OCDE 2016, el nivel de los estudiantes uruguayos ha disminuido. Por su parte, los resultados se encuentran estratificados socialmente, lo que genera que estudiantes provenientes de familias de bajos recursos muestren de forma sistemática niveles menores en su rendimiento, generando una importante brecha social y desigualdades crecientes.

En un dominio más subjetivo y cualitativo, la educación secundaria del Uruguay se encuentra librando una constante batalla contra la desmotivación de los estudiantes, asociado a la falta de interés, así como con el estrés de los docentes.

A pesar de no ser nueva, esta situación parece oponerse a las características positivas de Uruguay reconocido por ser un país igualitario, con democracia estable, legislación moderna y avanzada, bajos niveles de corrupción, y el ideal de desarrollo social basado en la capacidad de construcción y educación.