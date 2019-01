Hoy comienza una nueva edición del Nox Film Fest, el Festival Internacional de cine de miedo y fantasía de Salto, que como cada año, se realiza en el maravilloso jardín del Parque Solari.

Uno de los organizadores, Salomón Reyes, dialogó con EL PUEBLO sobre este tema y señaló que se espera que esta nueva edición del Nox Film Fest, sea todo un éxito, sobre todo por la gran novedad que incorpora para este año con la Casona del Terror, una iniciativa solo apta para mayores de 18 años y mayores de 12 años acompañados por un adulto responsable.

Este año será la cuarta edición del Nox Film Fest, que contará con la exhibición de 70 películas del género del terror, en una novedosa propuesta cinematográfica que se extenderá desde hoy miércoles 9 hasta el sábado 12 de enero, comenzando cada día a la hora 20 y con entrada libre y gratuita.

Se contará con una pantalla principal y una pantalla nocturna que se emitirán en simultáneo en diferentes lugares para abarcar todo tipo de público.

SE INAUGURA LA CASONA DEL TERROR

Salomón Reyes, explicó que este año se inaugura una propuesta muy particular dentro de lo que es el Nox Film Fest, que seguramente será el atractivo de grandes y chicos.

Se trata de la Casona del Terror, que se ubicará en la antigua casona del Parque Solari, donde por un lapso de tiempo de 15 minutos se podrá disfrutar de un paseo terrorífico.

Esta propuesta es la única que tiene costo y se podrá ingresar a la misma pagando una módica suma cien pesos. Esta propuesta tiene la particularidad de ser apta para mayores de 18 años y adolescentes con entre 12 y 18 años que podrán ingresar si entran acompañados con un adulto responsable.

No pueden ingresar menores de 12 años, mujeres embarazadas y personas con problemas cardíacos.

Salomón Reyes no quiso adelantar nada respecto a lo que será esta Casona del Terror, pero aseguró que “será un viaje bien fuerte para los que se animen a entrar y divertido también, es como un gran reto para los amantes del terror”, comentó.

En la página de Facebook del Nox Film Fest se puede encontrar el programa para estos cuatro días de terror en el Parque Solari que como ya es característico cuenta con una gran afluencia de público.