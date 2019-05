Primera experiencia laboral

El próximo lunes 13 de mayo, cuatro estudiantes de UTU, de la Escuela Catalina Harriague de Castaños y la Escuela de Administración y Servicios, comenzarán un nuevo ciclo de pasantías en la Intendencia de Salto. Son dos estudiantes del área informática, uno de administración y uno de construcción, que van a desempeñar tareas en las direcciones de Obras, Turismo y Hacienda. «Desde nuestra Administración hemos ap oyado la educación en el entendido de que la Intendencia es una palanca de desarrollo», dijo al respecto el secretario general Fabián Bochia. «Son chiquilines que se están formando y que van a trabajar en el marco de la ley de pasantías. Van a combinar trabajo y estudio ya que no pueden dejar de estudiar». Por su parte Miguel Moreira, director de de Gestión Humana, informó que «por ser estudiantes, la carga horaria no superará las cuatro horas diarias, lo que implica 20 horas semanales. El horario se ajustará para que no interfiera ni se superponga con sus estudios y además tendrán todos los beneficios que tienen los funcionarios municipales». Agregó que «es una gran alegría concretar estas nuevas pasantías, ya hemos tenido experiencias anteriormente y nos interesa promover que estudiantes de distintas instituciones puedan tener en la Intendencia su primera experiencia laboral e incorporarla a su currículum».