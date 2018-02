Al cabo de seis años de gestión como director de la Colonia Escolar No. 118 de Termas del Arapey el Maestro Héctor Mogliazza remarcó que durante todos esos años se trabajó en base a dos proyectos denominados “Chiquilladas” que abarcó desde el 2012 al 2015 y el segundo proyecto “Gurisadas” que comenzó en el 2015 extendiéndose hasta el 2018.

El docente hizo un muy buen balance de los logros obtenidos y anunció el comienzo de las obras de refacción de la colonia escolar. Se firmó un convenio para la reforma por veinte millones de pesos con la Comisión Nacional para el Desarrollo y la ANEP.

La empresa constructora Blardoni es la encargada de la reforma.

“Al hacer una evaluación del trabajo cumplido en la colonia escolar, el primer impacto fue en lo técnico pedagógico con la capacitación de los docentes que se logró a lo largo de los seis años”.

También se logró incorporar profesor de Educación Física y talleristas. La colonia se posicionó a nivel nacional e internacional recibiendo a niños de todo el país, también de la escuela El Solar de Artigas de Paraguay.

Se realizaron varios congresos de inspectores, congresos del MIDES, de INAU, también del Departamento de Segundas Lenguas y Lenguas Extranjeras.

El año pasado se pudo concretar un pedido de larga data que respondió a un ómnibus cero kilómetro que también es útil a las escuela de la ciudad.

Se capacitó al personal auxiliar lográndose la presupuestación, se incorporaron uniformes para el personal docente y no docente.

Uno de los hechos de mayor trascendencia fue la celebración de los cuarenta años de la colonia en el 2015 con la integración de exdocentes y exdirectores que vinieron de todas partes del país.

Luego pudo adquirir todo el equipamiento para la colonia consistente en camas y colchones, ropa de cama, equipamiento de cocina, sillas, hornos, heladera y freezer entre otras cosas.

Se pudo lograr una coordinación permanente con diferentes instituciones tanto de Salto como de la Intendencia quienes para distintos eventos utilizaron las instalaciones de la colonia escolar.

A su vez se llevó una intensa labor en la gestión de riesgos, eliminando a cero los accidentes y los problemas de salud con los niños con un reglamento técnico y protocolo de actuación ante las diferentes problemáticas. Aproximadamente por año pasan por la colonia 3.500 niños.

“Con satisfacción concluimos este período de seis años con un trabajo en equipo con la Comisión Fomento, los vecinos, docentes y no docentes con el deber cumplido.

Entregamos una escuela en obra y vamos a seguir trabajando en otra escuela de Tiempo Completo – la Escuela No. 13 que está situada en el Hipódromo” – reveló Mogliazza. La principal consigna de la colonia escolar es la integración de los niños del país de todos los contextos (desde la escuela unidocente rural hasta el centro escolar más céntrico) y prácticamente se pudieron concretar todos los objetivos trazados.

“El fundamento es el trabajo en equipo. Primero somos personas. En primer lugar vale ser buena persona; transmitirles eso a los niños de formar futuros ciudadanos con buenas costumbres y hábitos, que se puedan integrar a la sociedad.

La Colonia Escolar de Termas del Arapey aporta a esa educación ciudadana un granito de arena de lo que hace el maestro, se fortalece esa educación ciudadana en una semana de intenso trabajo donde los niños comparten el fogón, interactúan con otros niños y disfrutan de la piscina y aprenden a convivir con sus pares procedentes de todo el país.

PABLO ARIETA

“LOS NIÑOS QUE NOS

VISITAN SON LOS

GRANDES PROMOTORES DEL TURISMO EN

ARAPEY”

El Presidente de la Comisión Fomento Escolar de la colonia Pablo Arieta destacó la buena gestión del Director Mogliazza e hizo énfasis en la importancia del mantenimiento y refacción de las instalaciones edilicias. “El Director Mogliazza fue uno de los más grandes impulsores para que se concretara el fideicomiso para reformar la colonia, logro que nos deja muy contentos”.

Arieta a su vez señaló que los escolares que llegan a la colonia desde los diferentes puntos del país luego son los que a través de sus comentarios con sus familiares, allegados y amigos promueven el turismo termal.

Cabe destacar que el centro tiene capacidad para albergar a más de ciento veinte niños con todas las comodidades. Se cuenta con salones con aire acondicionado y se les brinda las cuatro comidas durante su estadía.

Los niños visitantes pueden disfrutar del parque termal y gozar de varias instancias recreativas. Se les lleva a conocer las plantaciones de las zonas cercanas. Por ello es un edificio que es necesario cuidarlo y mantenerlo.

Dentro del plan de reforma se hará un cambio de las instalaciones eléctricas, se hará nuevo el techo y los gabinetes higiénicos. Se estima que la obra demandará unos ocho meses.

El edificio de la colonia está adecuado a la cantidad de niños que llegan, para los maestros, pudiéndose cumplir cómodamente con las tareas programadas.

Sin dudas la obra beneficiará a toda la zona de Termas del Arapey que es uno de los polos turísticos de mayor atractivo de nuestro país.