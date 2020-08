La Comisión Vecinal del Barrio Baltasar Brum está comenzando con algunas

actividades – luego de un período de receso dada la emergencia sanitaria.

Laura Rutigliano – integrante de dicha comisión – que en la actualidad se encuentra en carácter de suplente – compartió a EL PUEBLO que se están tomando todas las medidas de precaución establecidas.

En este momento están funcionando: el taller de Artes Decorativas, Danza Clásica, Yoga y Arte – terapia.

Posiblemente en septiembre se incorpore alguno más. Por la mañana está funcionando el servicio de SOCAT de lunes a viernes.

“Por el tema pandemia la comisión no se ha reunido y no ha tenido contacto directo con vecinos para intercambiar información.

De a poquito estamos volviendo a la normalidad. Pues la mayoría de los integrantes somos personas de riesgo” – declaró Rutigliano.

Por el momento son cuatro las docentes que están brindando los talleres.

Y una compañera integrante de comisión es la que cubre la secretaría en forma totalmente voluntaria.

Recordamos que la Comisión del Barrio Baltasar Brum se inició en 1985 funcionando primero en el local del Colegio Parroquial ( ahora UBA 7).

Luego se trasladó al garage de la flia Da Cunda hasta el logro del local propio.

Siempre ha ofrecido numerosos cursos y talleres. El salón ha estado a disposición de diferentes instituciones : cooperativas, escuelas del barrio, otras comisiones y liceos.

El año pasado se organizaron las ferias artesanales con mucho éxito, entre ellas la Feria Flores, formándose una sub comisión que se dedicó a ese trabajo.

Laura es docente jubilada… trabajó durante treinta y siete años y nos relata su experiencia: “Amé trabajar como maestra… estudié por vocación y trabajé durante prácticamente toda mi carrera en escuelas de contexto desfavorable. Al principio estuve en la Escuela No. 5 – institución del barrio – y luego logré mi efectividad ejerciendo la docencia en una escuela rural. Culminé mi labor trabajando en una escuela de Tiempo Completo. Ciertamente trabajé mucha alegría… por cierto los maestros cosechamos el cariño de nuestros alumnos… con el tiempo siendo ya padres nos encuentran y nos dan muestras de afecto y agradecimiento

En la escuela rural trabajé en la Escuela de la Colonia 18 de Julio que me permitía ir y venir todos los días”.

Tuve en la Escuela No. 95 de Salto Nuevo que ahora tiene un nuevo local.

En la época que fui era un local chiquito adaptado para la escuela y en la actualidad funciona un jardín.

También me desempeñé como maestra en una Escuela en el barrio La Amarilla. La zona cercana al barrio Caballero es muy carenciada.

Los docentes debemos brindarle mucho apoyo escolar al niño porque las familias por sus propias dificultades no pueden hacerlo.

Algo similar ocurre en en las escuelas de Tiempo Completo, por ello el horario es extendido.

La Escuela de Tiempo Completo atiende niños desde los 4 años entre las 8.30 y las 16:00.

Allí se brinda un servicio de alimentación balanceado en tres momentos: desayuno, almuerzo y merienda.

Los docentes trabajan 40 horas semanales, de las cuales 2 horas y media están destinadas a reunión de intercambio y planificación.

Se rige por el Programa Escolar de Escuelas Urbanas a partir de un Proyecto pedagógico institucional propio que surge a partir de las características y necesidades de la institución.

Se pretende un enfoque renovador de la enseñanza que atienda a la comprensión y producción de textos escritos como eje central de la enseñanza; desarrollo de la capacidad de buscar y procesar información para resolver situaciones problema; introducción de elementos lúdicos en la enseñanza; combinación de espacios de producción colectiva con tiempos de trabajo individual autónomo; frecuentes evaluaciones y autoevaluaciones para consolidación de los aprendizajes.

El Tiempo Completo como nuevo modelo de organización escolar para la escuela del futuro, pretende la expansión de esta modalidad priorizando a los sectores más desfavorecidos de la sociedad, sin limitarse a ello.

RECORDANDO EL ÉXITO DE LAS CUATRO EDICIONES DE LA “FERIA FLORES”

“Hicimos cuatro ediciones de la Feria Flores con mucho éxito y tratamos de incentivar el potencial de la zona, del barrio y de la ciudad. Logramos instalar 55 stands cuidando la estética y hasta lo más mínimos detalles y la respuesta de los vecinos del barrio fue muy favorable.

Allí se expusieron artículos de madera, juegos didácticos, creaciones para bebés y niños, artículos de diseño, plantas y muchas otras variedades.

Se organizó una plaza de comidas con propuestas gourmet. Se hicieron tres ferias de día y una última edición que fue se hizo en horario nocturno de cinco de la tarde a doce de la noche. Se iluminó toda la plaza y fue un logro muy importante” – rememoró Angelina Cardozo – también integrande de la Comisión Vecinal del Barrio Baltasar Brum.

La feria fue una iniciativa que surgió para tratar de acercar la gente del barrio y que las familias pudiera disfrutar de una instancia diferente.