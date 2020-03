El Comité Departamental de Emergencias elaboró un protocolo de actuación con el objetivo de aunar esfuerzos y canalizar las múltiples donaciones de alimentos y otras ayudas que están surgiendo en el departamento, destinadas a colaborar con hogares y familias riesgo de déficit nutricional a causa de las medidas preventivas aplicadas para evitar la expansión del coronavirus.

Esto resulta de fundamental importancia para la salud de la población, ya que todos los artículos que sean donados se deben desinfectar para que no se conviertan en fuente de contagio para las personas beneficiarias.

MERENDEROS Y COMEDORES POPULARES

En el caso de los comedores populares y merenderos, el CECOED será el encargado de la recepción de las donaciones de empresas y población de Salto y su consiguiente distribución. Esta se realizará a comedores y merenderos que estén registrados en el Departamento de Desarrollo Social y se exigirá a esos puntos de elaboración que su personal esté debidamente equipado con los elementos de prevención del virus (tapabocas, guantes, hipoclorito, alcohol en gel). Además, se deberán respetar todas las indicaciones del MSP para la preparación de alimentos. Para evitar la aglomeración de personas, solo concurrirá un miembro por hogar al lugar de entrega.

RECEPCIÓN DE

DONACIONES

Tanto para la recepción de donaciones como para su posterior distribución, se deberán desinfectar todos los elementos que se reciban. Solo se recibirán donaciones de alimentos no perecederos, artículos de higiene personal y ambiental, pañales de adultos y niños.

DONDE SE RECIBIRÁN LAS DONACIONES

El local de la Intendencia de Salto donde se recibirán las donaciones es el edificio del Ex Museo Histórico, avenida Batlle Berres y Enrique Amorim, de 9 a 15 horas. Teléfono 47327359.

OFICINA TERRITORIAL DEL MIDES BRINDAO RIENTACIÓN Y ASISTENCIA

Al mismo tiempo, ante la presencia de necesidades de alimentación en la población, las personas se pueden comunicar telefónicamente con la oficina territorial del MIDES, en el horario de 9 a 17 horas, a través de las siguientes líneas: 47331660, 47331813, 47336372, 0800 7263 o 091 031508.