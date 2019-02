Cada persona busca algo diferente en su viaje , todos tenemos distintas preferencias y motivaciones , lo que entusiasma a alguien no logra el mismo efecto en otra persona , por eso hay diferentes propuestas que se van adaptando a los distintos perfiles y segmentos del mercado.

En la actualidad los destinos estan brindando una oferta turística complementaria y alternativa al producto principal que se desarrolla en el lugar para cubrir más nichos de mercado y de esta manera adaptarse a todos los perfiles.

Si en un destino la principal modalidad que se desarrolla es el turismo termal, puede tener una oferta complementaria compuesta por turismo rural, turismo recreativo, turismo aventura y turismo histórico-cultural.

Hay unos cuantos factores que inciden en la elección del destino, entre ellos, nuestro interés y las actividades que realicemos.

Lo primero que tenemos que replantearnos cuando viajamos a la hora de elegir un destino sería cual es la finalidad del viaje ¿Descanso?, ¿Conocer gente?, ¿Alejarte de la rutina por un tiempo? La motivación que moviliza a viajar va a incidir en la elección del destino

Luego tendríamos que evaluar que queremos hacer durante el viaje, cuales son las actividades que queremos realizar (deportes, recorridos culturales, Shopping, turismo termal) La modalidad turística que más te motive marcará el destino de tu viaje. Si la idea es descansar, y encontrar tranquilidad y relax, es muy probable que optes por el turismo termal

Los atractivos turísticos son un factor condicionante en la elección del lugar, cuando viajamos nos gusta encontrar lugares que en nuestro lugar de origen no lo tenemos. Por ejemplo personas que no están en contacto con el medio rural, quieren estar en un lugar donde experimenten actividades de campo y estén en contacto con la naturaleza.

La infraestructura del lugar es importante y toma cada vez más relevancia en el viaje. Es importante que haya facilidad para encontrar hoteles o llegar a los lugares que nos interesan en transporte público, buenas carreteras o redes ferroviarias que agilicen nuestro transporte.

La oferta hotelera va a ser otro de los aspectos a evaluar. Si el destino tiene los mejores atractivos, pero no brinda hoteles de calidad y las opciones no complacen al turista, puede ser que incida en la decisión de optar por otro destino que colme toda la oferta.

La buena o mala publicidad del destino es importante para la elección del mismo. Si a la persona que esta evaluando su viaje, le hacen comentarios negativos del lugar puede ser un factor importante para su decisión, optando por otros destinos que tengan una mejor promoción. Pero si en caso contrario los cometarios son buenos puede ser que sea un de los aspectos a tener en cuenta para si elegirlo.

El tiempo es un factor que influye en el destino a elegir, no es lo mismo organizar un viaje por una semana, o un mes que un viaje sin fecha de regreso establecida. Con tiempo acotado, es más factible buscar lugares próximos.

El presupuesto que dispongamos va a repercutir en optar por lugares más próximos o más distantes, en la cantidad de días que nos vayamos a hospedar y en los servicios que elijamos (hoteles, restaurantes).

El clima del lugar de destino también va a influir, si nos gusta un lugar pero el clima no es el ideal o de nuestra preferencia va a ser un factor de incidencia en la elección.

El idioma puede ser otro factor incidente, conocer la cultura o el idioma del destino hace bastante más fácil la adaptación.

A modo de conclusión, podemos establecer que los factores claves que conllevan a la elección de un destino turístico son los atractivos turísticos que ofrezcan, las actividades, la infraestructura, el precio, el presupuesto y el tiempo que dispongamos.

Lic. Faustina Martínez