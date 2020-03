“Nos apoyamos mucho como familia”

Diego Castro es músico y compositor local que nos abre virtualmente la puerta de su hogar para contarnos cómo está viviendo la cuarentena… He subido alguna que otra cosa musicalmente hablando… al estar más tiempo en casa me he puesto a practicar y tocar algunas cosas nuevas.

De esa manera siempre pasa más rápido todo, te lleva a concentrarte bastante

Me parece que con una canción que trate sobre este momento que estamos pasando y con un mensaje que cree conciencia es una buena manera de conectar con la gente.

La música en sí misma es sanadora, compañera y estimulante” – nos dijo.