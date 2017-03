Habrá que ver, un partido que promete, Tigre es uno de los serios candidatos y favoritos a luchar por el primer ascenso en forma directa conjuntamente con Almagro y Barcelona, eso está claro y lo decimos porque aún resta bastante. El tema es que hoy enfrenta a un equipo que ha mejorado su producción en la primera rueda, ha conseguido buenos resultados, y cada vez está más cerca de “meterse” definitivamente en zona de clasificación. En nuestra opinión, favorito Tigre, pero no deberá “descuidarse” el “felino”, e intentar cerrar el juego lo antes posible, de lo contrario se le puede complicar.

Florida vs Universitario

Favorito el rojo de la “U”

Y aquí no nos queda otra, neto favorito a sumar los tres puntos el equipo de Universitario, no solo por los números que muestra la tabla en relación a su rival de esta noche, sino básicamente hablando específicamente del juego que muestra uno y otro. Nos parece que se encuentra lejos todavía el equipo de Florida de igualar el rendimento, y la línea futbolística del “rojo”, más que nada desde lo estratégico. El vicecampeón “Salteño”. Universitario no puede descuidar la punta, y debe ganar para mantener su lucha por el primer lugar en el “Acumulado”.

Por el otro lado, será esta una de las mejores medidas, para conocer Florida donde está parado, y hasta dónde puede aspirar, las cosas como son, viene de ganarle a River Plate, y eso seguro motivó al equipo de Roberto Giambiaggi… deberá tomar sus recaudos el rojo de la “U”

Atlético Arsenal vs Salto Rowing

El “verde” quiere Liguilla

Otro partido con favorito definido, lo es el Atlético Arsenal esta noche a la hora de enfrentar al “costero” Salto Rowing. De todas formas imaginamos un partido interesante. Arsenal es un buen equipo, bien conformado, con jugadores desnivelantes, y sin dudas candidato y favorito también a “meterse” en la definición de temporada, pero esta noche enfrenta a un equipo que sabe se “sorpresas”, y pese a que prácticamente ya perdió la categoría, a veces es mucho más complicado enfrentar a un rival que juega sin “presiones”, liberado y sin mayor “urgencia” de sumar, todo por verse, favorito el Atlético Arsenal sin dudas…