Las Obras que realiza la Intendencia de Salto, se dividen en dos líneas de trabajo: las que son por administración directa con presupuesto propio y las que son financiadas por fondos nacionales. Las obras financiadas por fondos nacionales, tienen un 15 % del proyecto total con contrapartida de la Intendencia y se divide en dos líneas:

FONDOS DE DESARROLLO DEL INTERIOR (FDI) Y PROYECTOS CAMINERIA RURAL (PCR)

Para el año 2018 lo asignado para Salto por FDI son $ 105.548.960 y PCR $ 88.516.045 (con ampliación aprobada)

Las certificaciones que emite OPP, son en base a avances presupuestales y no de obra realizada, es decir el consumo presupuestal pero no lo ejecutado de construcción del proyecto.

Es así que el FDI a diciembre de 2018, presentaba una certificación del 74 %, donde resta la colocación de la carpeta asfáltica en Reyles (desde el puente Blanco al Obelisco Rodó), que consume prácticamente todo el presupuesto restante, por lo que a finales de enero se estaría llegando a prácticamente el 100 %. Para el caso de Caminería Rural, el total de certificado en el programa a diciembre, es del 65 % y específicamente el proyecto de avenida Apolón (desde Av. Rodó a la ruta 3, 5,5 kms), tiene una certificación del 17 %. En el caso de Apolón, en avance de obras ejecutada se está en prácticamente un 80 %, que son las conformaciones de bases, alcantarillas y badenes; pero esta ejecución significa presupuestalmente el 17 % del proyecto. En estos momentos se está colocando la carpeta asfáltica en la Av. Apolón, trabajo que insumirá buena parte de enero, que llevará por el valor mismo de la carpeta, a que se certifique el 100 % de dicha obra.

Es así que se explica que cuando se habla de certificación es en valores presupuestales y no en ejecución real de obra, por lo que, como en el caso de Reyles y Apolón, por el costo de la carpeta asfáltica y por su rápida ejecución, se llegaría a certificar prácticamente los dos proyectos a fines de enero de 2019.