En el marco del Sistema de Protección de Trayectorias se invita a los estudiantes que quieran participar de Compromiso Educativo en el 2017. Nuevamente se está con el MEC para el funcionamiento del componente beca, pero en este caso en el formulario especifico se incluye la inscripción a la beca y al resto de los componentes de acompañamiento de Compromiso Educativo.

Se espera que ello repercuta en una mayor difusión del programa y en un mejor acceso y permanencia de los estudiantes en centros educativos de todo el país.

Compromiso Educativo es una apuesta interinstitucional que tiene por objetivo apoyar a los y las adolescentes y jóvenes para que permanezcan y puedan potenciar sus trayectorias en el sistema educativo público, completando la Educación Media Superior.

El programa se basa en tres componentes: espacios de referencia entre pares, acuerdo educativo (entre estudiantes, familias y centro educativo) y becas de estudio.

ACUERDO EDUCATIVO:

Se firma entre el estudiante (reciba beca o no), un referente adulto y la dirección del centro educativo, a fin de definir metas y acciones concretas en el acompañamiento que Compromiso Educativo va a realizar en las trayectorias educativas de las y los estudiantes. Cada acuerdo responde a una situación particular, no hay un acuerdo igual a otro y quienes firman se responsabilizan en el proceso de trabajo continuo.

ESPACIOS DE REFERENCIA ENTRE PARES:

Son espacios abiertos a todos los estudiantes del centro educativo. Allí estudiantes de nivel terciario y universitario, acompañarán al alumno desde su experiencia en un espacio colectivo que funciona al menos una vez por semana en cada centro. En este espacio, no van a dar clases; simplemente van a acompañar a estudiar. Todos los estudiantes pueden participar en este espacio, firmen o no un acuerdo educativo.

BECAS DE ESTUDIO:

Quien esté en 4to, 5to y 6to de Liceo o 1o, 2do y 3ro de Educación Media Superior de UTU y su centro educativo participa del Programa Compromiso Educativo, puede solicitar la beca de estudio.

Esta beca es un incentivo económico y es sólo uno de los componentes del programa. Se valorará cada situación particular priorizando a aquellos estudiantes con mayores dificultades socio económicas, en el marco de la firma de un acuerdo educativo. Compromiso Educativo está presente en más de 80 centros educativos en prácticamente todos los departamentos, con la previsión de que el programa se siga extendiendo progresivamente a otros centros de Educación Media Superior del país.

EDUCACIÓN, DERECHOS Y PARTICIPACIÓN

En los últimos años la discusión en torno a la educación se ha ubicado en el centro del debate público. Los decisores políticos, docentes, pedagogos y técnicos de la región han venido reflexionando sobre las fortalezas y carencias de nuestros sistemas educativos. En este debate dos conceptos han adquirido notable centralidad: calidad de la enseñanza y equidad.

El análisis de las fortalezas y debilidades de nuestros sistemas de enseñanza puede ser realizado desde distintos enfoques disciplinarios y diversas ópticas teóricas: la complejidad y multidimensionalidad de los fenómenos educativos puede ser abordada desde el campo de la pedagogía, la sociología de la educación, la psicología educativa o la economía.

Cabe destacar que desde el enfoque de derechos, el concepto de calidad educativa asume un carácter integral, contemplando no sólo la calidad de los resultados, sino también del proceso pedagógico, en particular, las relaciones entre adultos y niños o adolescentes.