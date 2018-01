Los estudiantes de BAE (Beca de Apoyo Educativo) deberás aceptar el Acuerto Educativo y si la información personal que has registrado el año pasado, no ha cambiado se estará más cercano a finalizar la solicitud. Los interesados tendrán tiempo de inscribirse hasta el 15 de marzo. Compromiso Educativo es una apuesta interinstitucional que tiene por objetivo apoyar a los y las adolescentes y jóvenes para que permanezcan y puedan potenciar sus trayectorias en el sistema educativo público, completando la Educación Media Superior. El programa se basa en tres componentes: Espacios de Referencia entre Pares, Acuerdo Educativo (entre estudiantes, familias y centro educativo) y becas de estudio.

Acuerdo Educativo:

Se firma entre el estudiante (reciba beca o no), un referente adulto y la Dirección del Centro Educativo. ¿Para qué? Para definir metas y acciones concretas en el acompañamiento que Compromiso Educativo va a realizar en las trayectorias educativas de las y los estudiantes. Cada acuerdo responde a una situación particular, no hay un acuerdo igual a otro y quienes firman se responsabilizan en el proceso de trabajo continuo.

Espacios de Referencia entre Pares:

Son espacios abiertos a todas/os las/os estudiantes del Centro Educativo. Allí estudiantes de nivel terciario y universitario, te acompañarán desde su experiencia en un espacio colectivo que funciona al menos una vez por semana en cada centro. En este espacio, no te van a dar clases. Te van a acompañar a estudiar. Todas/os las/os estudiantes pueden participar en este espacio, firmen o no Acuerdo Educativo.

Becas de Estudio:

Si estás en 4to, 5to y 6to de Liceo o 1o, 2do y 3ro de Educación Media Superior de UTU y tu Centro Educativo participa del Programa Compromiso Educativo, podés solicitar la Beca de Estudio. Esta Beca es un incentivo económico y es sólo uno de los componentes del Programa. Se valorará cada situación particular priorizando a aquellos estudiantes con mayores dificultades socio económicas, en el marco de la firma de un Acuerdo Educativo.

En 2013, Compromiso Educativo está presente en 80 centros educativos en 15 departamentos, con la previsión de que el programa se siga extendiendo progresivamente a otros centros de Educación Media Superior del país. Una apuesta interinstitucional en la que intervienen los siguientes organismos del Estado: la Administración Nacional de Educación Pública, que es quien lo coordina bajo la representación del Consejo Directivo Central , y los Consejos de Formación en Educación, de Educación Secundaria y de Educación Técnico Profesional; el Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay; el Ministerio de Educación y Cultura; el Ministerio de Desarrollo Social desde el Área Socioeducativa y el Instituto Nacional de la Juventud (INJU); y la Universidad de la República a través del Programa de Respaldo al Aprendizaje. El objetivo de CE es contribuir a que adolescentes y jóvenes accedan, permanezcan y potencien sus trayectorias en el sistema educativo público, logrando así completar la Educación Media Superior.

La propuesta que ofrece el programa para avanzar en este sentido busca atender la complejidad y las particularidades de los jóvenes y de las instituciones educativas involucradas (tanto de Enseñanza Secundaria como de Enseñanza Técnico Profesional.