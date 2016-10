Por primera vez se realizó en la Expo Salto un remate de muebles antiguos y platería, llevado adelante por el martillero local José Luis Carvallo, quien en diálogo con EL PUEBLO, manifestó su satisfacción por la actividad desarrollada, y la receptividad que la misma tuvo en el público presente, por lo cual no se descartaría, una próxima instancia en futuras ediciones de la exposición agropecuaria de nuestra ciudad.

¿De qué se trató la actividad?

El remate se realizó el sábado 8 de octubre a las 18.00 horas en el galpón J del predio del Hipódromo, donde se ofrecieron muebles antiguos de alto costo y platería criolla, como cuchillos de cabo de plata y oro, y espuelas; el mismo, de acuerdo a lo expresado por la parte organizativa del evento, tuvo mucho éxito, y generó bastante expectativa, al ser el primer remate de esa índole que se efectúa en la historia de la Expo Salto.

¿Se alcanzó o se superó la expectativa generada?

Se alcanzó un total de ventas de un 80% de la oferta disponible, por lo cual la firma vendedora, Carvallo Rematadores, consideramos la jornada como exitosa, demostrando también la conformidad al ser un remate cuyos lotes fueron de un nivel preponderante entre los que se destacaron: un escritorio de roble con cortina; espejos biselados; mesas ratonas de pinotea; bibliotecas de cedro; juegos de comedor y de sala; y la gran variedad de cuchillos con cabos de plata y oro, que fue lo que más se destacó.

¿Cómo surgió la idea de hacer algo así, tan diferente al tradicional enfoque que presenta la exposición agropecuaria?

Antes queremos agradecer a los clientes y amigos que nos acompañaron, a la Asociación Agropecuaria de Salto, al Sr. Carlos Ardaix, coordinador de la Expo Salto, por habernos brindado esta gran oportunidad y dejarnos las puertas abiertas para que en un futuro podamos repetir la misma actividad, donde seleccionaremos lotes importantes, para que cuando llegue el día, exhibirlos.

Nunca antes se había dado la oportunidad de realizar un remate de muebles en una exposición agropecuaria, pues siempre se realizó algo relacionado con el agro; este 2016, me surgió la idea de hablar con el coordinador del evento y plantearle la posibilidad, quien me dijo que sí, que probáramos, y bueno, fuimos, probamos, y la verdad que quedamos sumamente satisfechos.