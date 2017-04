Empresa comunicó a trabajadores que habrá momentos en que las quincenas las cobrarán atrasados o ni las cobrarán

Ante la difícil y preocupante situación por la que atraviesa la empresa Citrícola Salteña (Naranjales Caputto), de la que EL PUEBLO ya ha publicado, como el caso de la situación de endeudamiento que enfrenta la empresa con el Banco República, del orden de los 30 millones de dólares, los trabajadores ya han anunciado varias medidas con el fin de generalizar su protesta y hacerse escuchar.

En ese sentido, el pasado martes se efectivizó el pago de la quincena a los trabajadores, aunque con un atraso de algunos días, según informó a EL PUEBLO Miriam Perdomo, Presidente de Sitracor, que es el Sindicato de Trabajadores del área citrícola. En referencia a la compleja coyuntura por la que atraviesa la empresa de la cual dependen los trabajadores, la cual hace peligrar las fuentes laborales de cientos de trabajadores, la dirigente gremial manifestó a este diario que es “sumamente preocupante”, y que como es conocido “el Banco de la República declaró a la empresa en grado 5, o sea, que la deuda que esta tiene con el banco es irrecuperable, lo que le impide tener otros préstamos como los que sí tuvo durante todo este tiempo y que le permitió seguir avanzando lo logrado”.

FALTA DE PAGOS

Por otra parte, la representante de los trabajadores expresó que la empresa dialogó con los operarios y les dejó en claro que de aquí en adelante, durante todo este año 2017 “se trabajará así, es decir, continuos atrasos o inclusive falta de pago de las quincenas trabajadas”, por lo tanto se augura según Perdomo, “una zafra muy mala, en especial para los trabajadores, lamentablemente”.

La quincena pudo ser abonada a los trabajadores por la empresa Citrícola Salteña, por haber recibido “un giro que estaba pendiente, producto de una venta efectuada”, comentó la entrevistada.

Consultada respecto a si la problemática puede ser resultado del cierre de algunos mercados, principalmente el europeo y el estadounidense, la presidente de Sitracor destacó que: “ la problemática surgida proviene del cambio varietal, por el cual, tanto los Estados Unidos como Europa, mercados que exigen un tipo de naranja que en este momento no se tiene en Uruguay, no sólo la Citrícola Salteña, frenaron la compra de la zatsuma porque no la quieren más, y por lo tanto ya no se exporta a esos lugares; las naranjas que ellos quieren son de otro tipo, con una cáscara más fina, sin semillas, por ejemplo”.

“A corto plazo no se ve ninguna solución concreta”, sostuvo Perdomo. “Nosotros estuvimos reunidos inclusive, con el Ministro de Ganadería Agricultura y Pesca, Tabaré Aguerre, quien nos manifestó que la solución es esperar entre dos o tres años, hasta que la naranja que se cultivo por la empresa, supuestamente, dé fruto; y ahí ver qué sucede; hablamos de una solución a tres años”.

“Mientras estamos viviendo una situación muy mala”, culminó diciendo Miriam Perdomo, dirigente sindical del gremio que nuclea a los trabajadores de la industria citrícola, “fíjese que esta era una de las quincenas más bajas, donde la gente tenía para cobrar entre unos $ 3.000 o $ 4.000 pesos y tuvimos que pelearla; para adelante nos queda esperar y sobrellevar la situación, donde peligra nuestra fuente de trabajo, en un departamento como Salto, con un índice importantísimo de desempleo”, terminó diciendo.