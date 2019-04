Una historia que contar…

Su historia con la música comenzó en el año 1998 a la edad de 9 años cuando ingresó a estudiar en la Escuela de Música Nº 129 Jaures Lamarque Pons (hoy Escuela de Educación Artística).

“Permanecí en la Escuela hasta el año 2004 estudiando Piano con la Prof. Elizabeth Chaibun. Una etapa que si miro desde hoy ya me estaba influyendo sin que me diera cuenta y sobre todo porque mi deseo de niño a futuro no era ser músico o docente, era ser Arquitecto.

Toda esa influencia tan gratificante se la debo a los Prof. Ricardo Fernández, Estela Firpo, Sergio González, Jannet Suárez y Elizabeth Chaibun que en aquel entonces me brindaron todo su respeto, cariño, experiencias y saberes a los cuales siempre estaré agradecido”

¿ Cómo vivió tu etapa de formación en el conservatorio?

-”Al Conservatorio Departamental de Música ingreso en el año 2005 a la edad de 15 años luego de dejar la Escuela en el 2004, aquí conocí a Beatriz Volpi quien sería mi profesora de piano y directora del conservatorio. Esta etapa fue una formación más específica en el estudio técnico del instrumento así como también en los componentes teóricos del lenguaje musical.

Es allí donde Beatriz me hace ver el estudio de la Música y del Instrumento más allá de una expresión artística, también me hace entender que ser músico o docente de Música es una profesión y es donde poco a poco comienzo a entenderla como tal y perfilarme hacia ese camino “ser músico y docente.

Además de Beatriz Volpi estuve bajo la formación de Alberto Chirif, Hector Brusoni y Sergio Mena en los aspectos de Teoría Musical de los cuales me dejaron muy buenos recuerdos.

Con Sergio Mena (Actual Dir. de la Banda Municipal) viví una de las experiencias más gratificantes como músico que fue integrar la Orquesta Juvenil del Conservatorio Departamental de Música.

Mi formación en el Conservatorio termina en el año 2008, año en que Beatriz me incentiva a ingresar en la Escuela Universitaria de Música a estudiar la carrera de “Técnico en Interpretación Instrumental opción Piano” accediendo a ella y terminando dicha carrera en el año 2013. Quisiera reconocer la importancia de la Prof. Beatriz Volpi en esta etapa ya que ha sido la que de alguna manera me abrió caminos para que me dedicara a pleno al estudio del Piano”.

-¿Ha incursionado en la composición?

-”En la composición si he incursionado, tengo realizado algunos trabajos para Banda sinfónica, Piano-Violín, y Música instrumental. Las temáticas que utilizo son variadas pero me gusta mucho las composiciones que puedan ensamblarse con una película épica. Actualmente me estoy dedicando mas a realizar arreglos corales e instrumentales que a componer.

– ¿Qué lectura haces de la formación musical en nuestro país?

—”Creo que si bien se han desarrollado y están en constante crecimiento otras disciplinas del Arte, la Música y el estudio de un Instrumento siguen estando entre lo más demandante.

En lo que concierne a nuestro departamento tenemos que destacar que tenemos cuatro instituciones públicas de muy buen nivel para estudiar: La Escuela de Educación Artística, El Conservatorio Deptal. De Música, la Escuela Universitaria de Música y el Profesorado de Educación Musical -Semipresencial en el CeRP.

A modo de ejemplo, un niño o niña que entra a la Escuela de Educación Artística, pasa por el Conservatorio y culmina la Universidad o el CeRP realizó de forma continua 16 años de formación como mínimo, una cifra considerable y destacable a la hora de opinar sobre la formación musical en nuestro departamento. A nivel país desconozco si la situación es igual en otros departamentos que no sea Montevideo.

-¿Qué proyectos te has planteado para cumplir en el largo y corto plazo?

-”Actualmente estoy trabajando en tres proyectos a corto plazo, el primero es la construcción de un Blog que se llamará un Piano una Historia el cual pretendo sea una herramienta de información para el público en general, pianistas y todos aquellos que estén relacionados con la Música. La idea de este Blog es que el público tenga acceso a Bibliografía relacionada a la música, partituras, material didáctico, debates sobre cultura musical, Tips para mantener el piano en buen estado, videos educativos, en fin, temáticas muy variadas.

El segundo proyecto es la investigación del Piano de cola C. Beschtein que se encuentra en el Ateneo de Salto, un Piano alemán que pronto cumplirá 100 años al cual estoy dedicando tiempo con la colaboración de la Investigador a Joana Díaz que actualmente realiza tareas de investigación en el CIAMEN (Centro de Investigaciones de Artes Musicales y Escénicas del Litoral Noreste).

El objetivo de la investigación pretende dar a conocer la historia del Piano desde que fue construido, quién lo adquirió, donde estuvo y quienes hicieron uso de él en conciertos a lo largo de todo este tiempo, rescatando la importancia que ha tenido en la historia del departamento este bien material para nuestra cultura musical. Está la idea también de poder restaurar y reacondicionar el Instrumento ya que no está en optimas condiciones.

El tercer proyecto es conjuntamente con un gran pianista que tiene nuestra ciudad Dimas Svedov, con el cual estamos esbozando un Festival de Piano para este año con Conciertos, Talleres y master class con el fin también de que pueda ser el puntapié para generar un polo de desarrollo educativo y contribuir culturalmente a nuestro departamento con la presencia de pianistas del medio local, nacional e internacional.

-¿Cómo vive su faceta docente?

-”Es muy disfrutable, es una profesión que no da descanso y me mantiene muy activo, todo el tiempo debes estar generando nuevas propuestas, debes estar en continua formación para estar a nivel de las exigencias de las nuevas generaciones, no puedes quedarte con una formula única y aplicarla porque eso ya no te garantiza el éxito.”

¿Qué valores le deja esa experiencia?

-”Tenemos que entender el estudio de la Música y del Arte en general como un ámbito general de educación, no como un simple ocio o manifestación, error que se comete en la actualidad con el Arte.

Podemos educar valores tan importantes como en cualquier centro educativo y con el agregado de que lo estamos haciendo con una parte emocional. Entre ellos puedo nombrar la convivencia (un coro, una orquesta son los ejemplos más gráficos de convivencia o el simple hecho de tener que respetar un silencio en mi partitura para que otro esté haciendo un sonido), el respeto hacia otras culturas (interpretar y estudiar autores internacionales te sumerge en el estudio histórico y sociocultural de una época o región), solidaridad (son innumerables las veces que un artista presta sus servicios para fines solidarios) y la sensibilidad entre otros, como docentes podemos generar las situaciones donde esos y mucho valores más se puedan desarrollar y así en las relaciones interpersonales crecer mutuamente”.