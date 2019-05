Una historia que contar…

Nació el 23 de octubre de 1970. Jorge Américo Castiglia es escorpiano con ascendente en Tauro. “Lo de ser terapeuta comienza con la influencia de mis padres”. Su padre Adelmo Castiglia era parapsicólogo y falleció a los 49 años; su mamá Mirtha González era la tradicional curandera, de esas que suelen “tirar el cuerito”, curar el empacho o el mal de ojos.

La infancia de Jorge Américo transcurrió en Playa Hermosa (Piriápolis).

Su hermano Daniel Castiglia reside desde hace siete años en Salto.

– ¿Cómo empieza su historia?

“De niño recuerdo ver a mis padres practicando la telepatía, los juegos de carta…mantengo recuerdos fugaces como por ejemplo una vez mi papá logró doblar una cuchara mediante la concentración.

Mis padres también mantenían una especial conexión con el grupo RAHMA, que eran llamados Los Hermanos Mayores… y se trataba toda la temática OVNI. Todo ello despertó mi interés. Culminé primaria y secundaria y luego estudié Ayudante de Arquitecto y Dibujo Publicitario en la Facultad de Bellas Artes.

Mientras tanto estudiaba Metafísica, investigando a su vez, más allá de los libros. Fui acumulando experiencia y estudio”.

A los 17 años Jorge Américo trabajaba y estudiaba Metafísica, Radiestesia. “También incursioné en la política, hice cursos de Alquimia e incursioné en el campo de la Gnosis” – revela.

Ese bagaje de conocimientos lo fue adoptando a consolidar una filosofía de vida.

El camino del conocimiento lo llevó a formarse como Psicoterapeuta en Argentina.

“Estamos viviendo en una nueva era donde existe una especial apertura y la humanidad ha comenzado a despertar. La Física Cuántica y la Espiritualidad se empiezan a unir nuevamente

-¿Qué es la Terapia Cuántica?

“La Terapia Cuántica es la evolución de las terapias alternativas, basadas en la Física Cuántica, permite generar resultados más rápidos”.

La medicina cuántica emerge como una investigación multidisciplinar junto a las claves de la física cuántica para mostrar que el cuerpo humano está controlado y regulado por la energía del sistema humano.

La práctica de la Sanación Cuántica va más allá de las terapias convencionales y alternativas que curan las enfermedades como entidades aisladas autónomas, ya que, de acuerdo con la nueva física cuántica, integra todas las enfermedades en una sola, que es mental emocional, y al quitar esta causa única, sin tocar el paciente, sin medicinas, aparatos, dietas o prácticas esotéricas, se cura la totalidad de la persona.

Esta condición de salud holística que es definida como el flujo ilimitado y libre de obstrucciones de la energía de fuerza vital a través del cuerpo mente y espíritu.

La Sanación Cuántica comprende las modalidades de diagnóstico y tratamiento seguras y apropiadas que no tienen efectos secundarios porque todo el proceso es en el ámbito mental, emocional y espiritual, y se enfoca en la participación del paciente en su proceso de sanación.

Actúa en cuatro ámbitos verticales y cuatro ámbitos horizontales.

En el vertical actúa en los niveles espiritual, mental, emocional y físico.

Y ello se refleja en el nivel horizontal en un mayor bienestar personal que propicia mejores relaciones de pareja, una familia mejor integrada con hijos física, mental y emocionalmente más sanos, más prosperidad en el trabajo y el mejor entorno en general que se refleja por ende en una mayor felicidad, plenitud y armonía en las relaciones humanas.

La Sanación Cuántica es un revolucionario método de “sanación” que unifica la psicología transpersonal y la medicina tradicional con la Psicobiología practicada desde la antigüedad.

Es posiblemente la más eficiente terapia complementaría de la actualidad.

-¿Qué esperan los pacientes de las terapias en general?

-”Las personas cuando llegan a las consultas es frecuentemente cuando están desesperadas y esperan una solución rápida. Muchas de ellas han experimentado una serie de terapias alternativas sin demasiados resultados.

Buscan entonces salir de la situación de conflicto rápidamente.

Lo más usual es que consulten por temáticas relacionadas a la pareja o a la situación laboral.

Si tiende a pensar que los problemas están en el exterior, cuando muchas veces se hallan en nuestro interior, a causa de sentimientos no resueltos; odios, rencores, sucesos del pasado que no se han superado.

Esas situaciones no permiten rehacer nuestra vida.

Es necesario cambiar el chip y a partir de allí se entra a tallar con la Terapia Cuántica.

El entorno en el que se maneja esa persona refleja su realidad interior.

Las enfermedades son la manifestación de sucesos que no se han logrado superar.

-¿Cuáles son los beneficios de la Terapia Cuántica?

-”Los beneficios son innumerables… más eficaces y rápidos… de allí el término cuántico… es inmediato el cambio de chip.

Y a cientos de kilómetros se puede estar ayudando a otra persona. El cambio interior a posteriori se refleja en el exterior.“La Terapia Cuántica es espontánea… y al dejar atrás la esencia negativa el cambio es notable.

Se puede hacer a distancia… aún los científicos no han logrado descifrar todo el potencial”.