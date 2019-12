Una historia que contar…

Enrique Perón Peralta Rivas es un artista de nuestro medio al cual en algunas oportunidades EL PUEBLO tuvo el gusto de compartir su historial artístico.

Hoy – presto a cumplir 72 años continúa con la música junto al grupo Antología

“Para mi la música fue y es la parte más importante de mi vida.

Yo perdí a mi padre muy joven y fui hijo de un matrimonio mayor. Llegué a cursar Primer Año de Liceo… me sirvió muchísimo porque tuve la oportunidad de conocer a quien fuera mi profesor de música el Maestro Peruchena.

Su forma de mantenerse en sus primeros tiempos de juventud fue tocando en un cabaret. Posteriormente integró otros grupos musicales y luego se estableció en Argentina donde vivió de la misma forma. En la etapa actual de su vida no solamente disfruta de estar en el escenario sino que junto a su esposa todos los años eligen un destino diferente en el mundo para conocer..

Peralta en “Una historia que contar”… nos da a conocer parte de su bitácora de viaje.

– ¿En este estadío de su vida se siente realizado?

-”Sí… creo que sí porque estuve en muchos escenarios y me sentí artista por el recibimiento del público.

Porque tuve la suerte de codearme con grandes… compartiendo escenarios y detrás de ellos compartir charlas impensadas con los Iracundos antes y después de lo que fuero…

hablar compartir charlas Imoensadas como con los Iracundos antes y después de que lo fueron y otro tantos como el negro Rada, Palito, Sergio Denis por nombrar algunos. A la música le debo mi medio de vida… gracias a ella trabaje como músico casi 40 años en la banda de la Intendencia y a través de ella también en el Ministerio del Interior por 25 años en forma paralela.

Tuve por años una empresa de sonido…

Todo lo que hice con la música sumado a el trabajo de mi señora cómo docente me dio un pasar económico bueno.

Pude hacer que mis tres hijos estudiaran y hoy todos recibidos …Contadora, Nutricionista y Profesor de Matemática”.

-¿Cómo empieza la historia de sus viajes?

-”Hace unos doce años empecé a pensar en la jubilación de todo… vendí mi empresa y me dije que era la hora de comenzar a viajar.

Elegimos como primer destino Brasil porque nos gustan las playas.

De nuestro país conocemos todo y del vecino país Casino, Capao da Canoa, Torres, Florianópolis, Gramado y Canela, Bombinhas, Camboriú, Río, Búzios; Recife, Porto de Galinhas, Salvador da Bahía,

Brasil es espectacular…todos los bares con música en vivo… el brasilero es amable y lleva la música en la sangre .

Terribles músicos callejeros que nos dejan de boca abierta.

En los meses de junio a agosto hice viajes al Caribe como a Cancún Punta Cana, Islas Margaritas Cuba Lugares paradisíacos y tuvimos la suerte de ir un par de veces a Europa España y Palma de Mallorca , Madrid, Barcelona, conocer Portugal Francia Italia Venecia…hacer un crucero por el Mediterráneo visitando Ibiza, Génova, Livorno, Marsella, Nápoles, Florencia Donde esta la torre de Pissa, etcétera.

En los once años que llevo de jubilado hemos recorrido varios destinos, gracias a los ahorros y a las facilidades que nos brinda la tarjta de crédito”.

¿En cuál lugar se sintió más cómodo?

-”En Brasil es como que nos sentimos más cómodos… ya sea por costumbres similares ya sea en vestimenta comida y forma de vida.

En Europa – por ejemplo España -no tenemos el problema por el idioma y los otros países como Francia e Italia siempre estamos tratando de estar en los puntos más turísticos porque se hace más difícil la comunicación y aparte de de intentar estar más seguros. Porque siempre viajamos por nuestros medios y no por excursiones.

En casi todos lados me he mezclado con los músicos y donde hay un instrumento…porque los artistas son muy abiertos y se prestan para todo.

En Cuba es impresionante ver a los músicos tocando por la comida y son tremendamente talentosos”.

– Una anécdota que recuerde….

– “Fue en un crucero donde una noche debíamos representar a diversos países con alguna indumentaria… eran casi tres mil turistas españoles, italianos, franceses y de otras partes.

Aparecí yo como único uruguayo y me puse a cantar… fue un momento muy lindo al recibir aplausos.

-¿Tiene ya planificado un nuevo viaje?

-”El 4 de enero nos iremos a Río de Janeiro nuevamente porque en Copacabana se presentarán los artistas más emblemáticos de Brasil en un evento que convocará a más de cincuenta mil personas.

A lo largo de los cinco kilómetros de playa instalan pantallas gigantes

Nosotros de aquí vamos en auto hasta Porto Alegre y luego tomamos un vuelo a mitad de precio porque es vuelo interno.

Tenemos previsto en junio ir a Chicago donde tenemos amigos.

También les cuento que con los compañeros de Antología seguimos haciendo música… aunque éste no fue un año bueno.

El 2020 lo vamos a encarar mejor e incorporarnos a festivales benéficos y culturales y si nos precisan estaremos. A esta altura de la vida lo hacemos para divertirnos y colaborar.

En estos días estoy por cumplir 72 años y también me dedico a correr… y he ganado premios en Concordia. Siento que nunca es tarde para poder cumplir nuestros sueños”.