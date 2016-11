Con total éxito se desarrolló la Feria de Beneficios e Instrumentos organizada por la Dirección Nacional de Pequeñas y Medias Empresas (Dinapyme) que se llevó a cabo en la Sede Salto de la Universidad de la República.

La actividad estuvo acompañada en la organización por Salto Emprende, un programa de apoyo a los emprendedores que está integrada por la Intendencia de Salto y el Centro Comercial e Industrial de Salto, y la Fundación Salto Grande.

APOYO

La Coordinadora de Salto Emprende, la contadora Angelina Bazzano, señaló que está muy conforme con el programa Salto Emprende, “por el desafío de esta actividad que cumplimos en Salto, donde encontramos varias instituciones con el apoyo a microempresarios y a varias empresas del departamento. En realidad, esta es una buena oportunidad para que cada empresa pueda sacarse las dudas y consultar si existe apoyo a nivel nacional para el microempresario”.

Dijo que “Salto Emprende es una organización comprendida entre la Intendencia de Salto, el Centro Comercial e Industrial de Salto y la Fundación Salto Grande. Estas instituciones que hoy tenemos presentes y que de primera mano vamos a poder consultar, luego que finalicen, desde Salto Emprende quedaremos a las órdenes para que las empresas que quieran seguir consultando puedan hacerlo con nosotros”.

OPORTUNIDAD

En tanto, el presidente del Centro Comercial e Industrial de Salto, Nicolás Santana, dijo que es “muy importante esta convocatoria. Pensaba que hace 30 años empecé con algunas iniciativas y nunca tuve la oportunidad de contar con estas herramientas. Si bien será difícil retener toda la información que van a recibir hoy, a través de Salto Emprende van a poder canalizar todas las inquietudes que tienen. Así que mi generación y yo que no tuvimos esta oportunidad la valoramos mucho”.

Expresó además que “claro que después las cosas pueden funcionar o no, los riesgos se toman o no, pero cabe aprovechar estas instancias porque no siempre estuvieron al alcance de todos”.

AGRADECIDOS

El representante de la Dirección Nacional de apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa (Dinapyme), Adrián Míguez, informó que se trata de la 20º Feria de Beneficios e Instrumentos que hacemos, acompañados de instituciones cuyas oficinas centrales están en Montevideo y van a encontrarse a los técnicos y profesionales que los atienden cuando mandan las consultas o envían un mail para los distintos programas vigentes que hay para las pymes”. “Esta es una instancia en la que tienen que aprovechar la ocasión, les agradecemos a las instituciones por hacer llegar los instrumentos a las distintas localidades y a Salto Emprende, lo importante es que puedan ir a los stands para hacer las consultas con los técnicos que estarán ahí esperando por sus planteos y en el caso de que no pueda resolverles el problema, el técnico los derive al stand de al lado para sí poder hacerlo”, indicó.

ORGULLOSOS

Más tarde, el Secretario General de la Intendencia de Salto, Lic. Fabián Bochia, manifestó su orgullo por el trabajo que realiza Salto Emprende, en articulación con varias instituciones. “Tener en el territorio representantes de varias instituciones que nos ayuden y canalicen las inquietudes de los empresarios locales generando la posibilidad de desarrollo de las empresas, porque a veces la burocracia siempre tiene una instancia”.

“Si bien desde la Intendencia queremos ser canalizadores permanentes, hoy más que nunca podemos acercar al pequeño empresario, a aquel pequeño taller, a los emprendedores y a aquellas personas con inquietudes para poder desarrollar herramientas que sí tenemos pero en el territorio, en su propio lugar para poder crecer. Y ojalá sigamos con emprendimientos de este tipo para difundir los talentos que nuestra región sabe dar”.