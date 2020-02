Un mechón, un sonrisa» contó con 130 donantes de cabello

Con el lema «Doná tu cabello para el Hospital de la Mujer», se llevó a cabo desde la media tarde del pasado sábado y hasta aproximadamente la hora 22:00, en la Plaza Artigas, la jornada prevista de donación de cabello para confeccionar pelucas con destino a mujeres que padecen cáncer.

En diálogo con EL PUEBLO, las representantes del Club de Leones Salto Universitario «Res Non Verba» (principal impulsor de la actividad), Lucía Williams y Andrea Amaral dijeron que «a pesar del calor, 130 personas se acercaron a donar su cabello, estamos muy agradecidos con todos quienes colaboraron y especialmente con las fundaciones que nos acompañaron toda la tarde». Esas fundaciones fueron la Pérez Scremini, el Grupo Oncológico Vivir Mejor y la Comisión Contra el Cáncer de Salto.

Asimismo, expresaron que «también agradecemos muchísimo a las peluqueras que el sábado dejaron todo, y a todas las personas que hicieron posible este hermoso evento… de parte del Club estamos muy emocionados y estaremos entregando los cabellos donados en la semana próxima (por esta semana)».

Además, las jóvenes invitaron a la población a observar fotos del evento y la venidera entrega del cabello en algunas de sus redes sociales, como el Facebook Club de Leones Salto Universitario Res Non Verba e Instagram leonesuresnonverba.

Vale recordar que la jornada del sábado, que apuntaba al cáncer infantil, justamente en el día (15 de febrero) elegido en este 2020 como Día Internacional de Lucha Contra el Cáncer Infantil, estuvo enmarcada en un proyecto de la Fundación «Honrar la Vida», que tiene sede en el Hospital Pereira Rosell. El proyecto consiste en especial en hacer pelucas y por ello esta campaña, realizada a nivel nacional con apoyo de todo el Leonismo y los Leos del país, se ocupó de juntar cabello para después enviarlo todo junto a la mencionada Fundación.

PACIENTES LLAMARÁN A DONANTES PARA

AGRADECER

Hubo donantes que optaron por cortarse el cabello con las peluqueras que se ocupaban de esa tarea en la misma plaza, y otros que ya llevaron los mechones (cuya única condición era que su extensión no fuera menor a 15 centímetros y no tuviera rastas).

Algo a destacar, como explicaron Lucía y Andrea, es que «de cada persona que donó se anotó el nombre en una bolsita de papel donde se colocó el cabello individual, entonces después, quien recibe la peluca va a llamarla para agradecerle, es un buen gesto y además los donantes saben adónde llegó su cabello», señalaron.

En definitiva, los organizadores concluyeron que fue campaña exitosa, con una jornada que en Salto se vivió con entusiasmo, animada incluso por espectáculos musicales de artistas salteños y juegos para niños.