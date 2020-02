Algunos casos «llaman poderosamente la atención»

Como estaba previsto, es decir recibiendo a decenas de alumnos que llegaban a rendir exámenes de diferentes asignaturas; pero además, con funcionarios abocados a las tareas administrativas correspondientes al inicio de cada año lectivo, comenzaron este lunes 3 sus actividades todos los centros educativos de Educación Media.

Las autoridades de los liceos con las que pudo dialogar EL PUEBLO ayer, coincidieron en que fue «un inicio normal, una jornada con el movimiento típico de esta fecha, cumpliendo con todo lo que hay que hacer desde el punto de vista administrativo y con los exámenes, que se extienden todo el mes». Sobre este último punto, se insiste con que los estudiantes pasen por el centro de estudio a verificar en carteleras las fechas y horarios tanto de los exámenes mismos como de las tutorías.

MUCHOS PADRES CON PLANTEOS INUSUALES

Pero, por otra parte, algunos directores coincidieron con que este año se dio una particularidad, que al decir de uno de ellos, «me sorprendió mucho, no digo que para bien ni para mal, pero me llamó mucho la atención». Se refiere al gran número de padres que ya el lunes, es decir apenas abrieron los liceos, llegaron a realizar planteos poco comunes hasta ahora. Por ejemplo: por qué el hijo registró tantas inasistencias el año anterior «si siempre salía de casa para acá», por qué perdió el examen en diciembre, cuál es el reglamento de exámenes en tal asignatura, y así una larga lista de cuestiones más.

Los planteos que sí son usuales en esta época, y tampoco fue la excepción este año, atiborrando por momentos los mostradores de atención al público y despachos de jerarcas, son los de solicitud de cambio de grupo, de turno o de institución.

Sin embargo, este año se sumaron estos otros antes mencionados. «En la mañana de ayer (lunes), recién primera mañana de trabajo, desde que llegué al liceo más o menos a las 8:00 y hasta las 12:00 recibí a no menos de veinte padres», comentó el director de un liceo céntrico. Debió atender, dijo, «planteos de muchas situaciones referidas a los exámenes, y además también me llama poderosamente la atención, en realidad es algo que viene desde diciembre, mucha presencia de padres mientras se desarrolla el examen, esperando que los hijos rindan el examen…», para finalizar reflexionando que «si bien en algunos casos, con algunos temas como el de las inasistencias, la preocupación llega tarde, de alguna manera podría alegrarnos si lo entendemos como un compromiso que antes no se veía tanto».

AÚN FALTA DESIGNARSE DOCENTES

Ante el rumor de que las clases podrían iniciarse en marzo con falta de los docentes necesarios para cubrir todos los grupos, las autoridades transmitieron tranquilidad y recordaron que «todavía falta la elección de horas que siempre se hace en febrero; porque en diciembre eligieron sus cargos los profesores efectivos, pero la elección de los interinos y suplentes, así como las segundas vueltas de efectivos si correspondiera, se hace todo este mes, en los próximos días».