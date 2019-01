Algunas de las merecidas vacaciones de verano ya comenzaron y otras están próximas a llegar, para disfrutar del sol, el agua y alguna playa, que por lo general es lo que nos apetece a todos. Si usted aún no ha preparado su piel, como según la profesional que hoy nos acompaña debiera ser, continúe leyendo este informe que elaboramos conjuntamente, dialogando de temas varios relacionados con este órgano, para quitarse algunas dudas al respecto:

Cuándo le preguntamos: ¿Son muchas las consultas que recibe en esta época del año?, esto nos respondía Sí, justamente ahora es cuando más recibimos consultas por la piel, no siendo éste el momento adecuado. Lo sería en meses de invierno. En realidad, aunque a todos nos parezca que andar sin mangas de camisa es normal, es una gran exposición al sol. La piel se va bronceando y las lesiones pigmentadas, pueden cambiar en cuanto a sus características. El mejor momento de los cuidados, es hacerlo con las temperaturas bajas.

¿Nos bronceamos con el protector solar? Si. Porque el protector puede proteger la piel sobre todo de las quemaduras y brindarle algo de bronceado.

¿Cuándo debemos recurrir al Dermatólogo? Todos debemos hacerlo una vez al año, siempre. Si dentro de ese año, aparece alguna lesión con determinadas características, en ese caso hay que concurrir antes del año.

¿Cuáles serían esas características? Sobre todo para aquella persona que no conoce sobre el tema, poder mirarse por ejemplo sus lunares e identificar sus características.

Para los lunares, hay una regla que se denomina: A, B, C y D.

A: significa la asimetría del lunar, ya que éste debería ser redondo y simétrico en todas sus partes si lo dividimos en cuatro.

B: Bordes bien limitados. Debiendo estar bien diferente a la piel de al lado y no confundirse con ella.

C: Significa su color: Con dos o menos colores, sería generalmente un lunar benigno. Tres o más colores, podría indicar que se trata de una lesión maligna.

D: es el diámetro. Si tiene más de 6 milímetros, tiene más chance de correr riesgo de una lesión maligna y menos de seis milímetros, sería con más chance a que sea benigno.

También hay que observar su evolución: si pica, si sangra o duele.

Tampoco quiere decir, que si tiene alguna de estas características, va a ser maligno.

Siempre es conveniente consultar y quitarse la duda para quedarse tranquilo.Puede que no sea nada alarmante, pero alomejor se deja estar, confiando en que no sería nada maligno y luego de un tiempo se encuentra con que debe tratarlo como una lesión de esa magnitud.

También en las embarazadas, pueden aparecer lunares o cambiar los que ya están, por los mismos cambios de la piel, como estiramiento y cambios hormonales, que se deben controlar. Seguramente luego del parto, todo vuelve a su normalidad.

¿Cómo se manifiesta un lunar maligno? Hay básicamente tres tipos de cáncer de piel, dos de los cuales no se manifiestan como lunares, aparecen como otro tipo de lesión. Que por lo general, son un tipo de cáncer de piel, que se opera y se cura. No requiere de más tratamiento. Lo que si, es preocupante es el melanoma. Que puede aparecer en un lunar ya existente, pero por lo general, aparece donde no existía y se manifiesta por una lesión nueva. Por ello insistimos tanto en los controles anuales de piel, también en niños.

¿Cómo debemos cuidar adecuadamente en verano a una piel reseca? La primera sugerencia, es que debemos proporcionarle siempre crema humectante, que es lo que no se hace habitualmente. Además, debemos tener la constancia de bañarnos con jabón que no reseque la piel, que son los jabones cremosos. No tanto aquellos de perfume, que mucha gente los utiliza y les va perfecto, pero a otros comienza a picarle la piel, se reseca y allí trae otras consecuencias.

¿Cómo los identificamos a los jabones cremosos? Son aquellos que en su etiqueta podemos leer, “con un cuarto de crema humectante”. Hay pieles secas que pueden no molestar, pero otras pueden adquirir alergias, escemas, favoreciendo otras consecuencias. Y existe además otra característica importante debido a la piel seca, sobre todo para las mujeres, que es el tema de las arrugas.

La mujer va envejeciendo y manchándose la piel. Luego de haber tomado sol toda su vida, llega a la consulta con 50 o 60 años y no hay mucho para hacer. Porque todo lo que trae consigo, es producto del sol.

¿Se puede recuperar una piel sin brillo?

Si. Para el rostro existen muchos tratamientos.En realidad los mejores, son tratamientos tempranos, a los 30 años. Hidratantes, antiarrugas, con tratamientos con cremas espesas para las personas mayores y más ligeras para las mujeres más jóvenes.

¿También se recupera una piel con acné tardío?

El acné tardío, se definiría a partir de los 25 años y es más rebelde que el acné del adolescente.

Muchas veces tiene que ver con un período hormonal o estrés y luego se va, pero existe un tratamiento convencional, que si no funciona hay una medicación que se llama Isotretinoína y cura el acné, aunque tiene sus efectos adversos, pero con un buen control, tiene buenos resultados.

¿Cree en las mascarillas caseras?

Si claro, pueden ayudar en las arrugas, porque todos los medicamentos salen de lo natural, pero no atenuarlas. Debemos tener cuidado cuando buscamos en internet, de muchas veces terminar aplicando un producto que al final desfavorece a la piel del rostro. Debemos pensar que si queremos quitarnos a los 60 años las arrugas, hay que muchas veces terminar en lo quirúrgico o toxina botulínica, porque con cremas no se van a ir.

¿Por qué aparecen las ojeras? Muchas veces por la pigmentación de la piel, por cansancio, por estrés y tiene mucho que ver la edad de la persona.Puede aparecer en personas jóvenes y tiene que ver con el foto tipo de piel, porque algunas son pieles más claras. También puede ocurrir de que sea por algo vascular.

Hay varios tratamientos para ello, pero no es fácil que se retiren totalmente. El hecho de tomar mucha agua es importante, pero a la piel también hay que hidratarla por fuera.

¿Los peeling, son inofensivos?

Lo considero un tratamiento complementario, que está muy bien y de hecho suelo sugerir a mis pacientes la visita a profesionales cosmetólogos.

Los peeling brindan cambios como mayor luminosidad de la piel e hidratación, se puede disimular algunas arrugas y además brinda disminución de pigmentaciones.

Es un buen tratamiento haciéndolo en forma continuada, como una vez por mes en los meses de invierno, porque si se los realiza en verano tienen que ser más suaves, ya que son ácidos y la piel puede pigmentarse con el sol.

¿A que le llamamos “Dermatitis del ama de casa”? Se trata de una dermatitis que afecta sobre todo las manos y puede ocurrir por los productos de limpieza o por los guantes.

Si es localizado en las palmas de las manos, en general es por los productos de limpieza, si se lo localiza en el dorso, por lo general es por lo guantes. Deja rojo, descamado, con picazón ya veces la piel se fisura.

¿Existe un tratamiento curable?

Si existe un tratamiento, que es tratar de evitar los contactantes, con un par de guantes de tela de algodón y por encima el guante de goma, haciendo el tratamiento con corticoides y cremas hidratantes para curar el empuje. Si la persona no tocara más los productos, se cura.

¿Cómo nos cuidamos para disfrutar de la playa? Antes que nada, debemos tomar al sol como algo muy conveniente. Siempre les digo a los pacientes que no es esconderse del sol y no salir más. Incluso a aquellos que han tenido alguna lesión maligna de piel. Debemos aplicarnos el protector siempre, aunque estemos en casa, porque con las protecciones adecuadas, se puede salir. Aunque la protección, nunca va a estar presente en un cien por ciento.

Cuidados específicos: No exponerse al sol entre las 10 de la mañana y las 17 has., aunque las recomendaciones son de 11 a 16 has.

En las horas habilitadas ponerse protector solar.

Si o sí.

El cual debemos aplicarlo media hora antes de salir al sol y repetirlo cada tres horas. Si la persona se moja o transpira mucho, repetirlo antes de las tres horas.

Usar gorros, lentes y buscar la sombra.

Aunque en realidad lo que más protege en un cien por ciento, es la ropa. Y es muy adecuada la que estamos encontrando en algunos comercios del medio con protección UV, porque es cómoda para la playa y sobre todo para los niños.

Pero también podemos usa ropa negra, que es lo que más protege tradicionalmente.

En cuanto al protector o bloqueador solar, protege en un noventa y ocho por ciento, cuando es de factor 50. Mayor es inútil aplicarlo, porque tendrá la misma protección.

Pero aunque suene reiterativo, les sugiero: cuídense y tomen todas las precauciones en cuanto al sol en horas pico.

Mary Olivera.