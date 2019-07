Un historia que contar…

La historia con la música de la joven cantautora Catherine Vergnes empieza desde niña impulsada por su madre, que la instó a aprender guitarra a los 7 años.

-“Según me contaron yo desde los 3 años ya andaba alrededor de la guitarra que había en casa.

La herencia musical viene del lado materno “los vascos Elduayen”.

Mi bisabuela era cantante lírica…mi abuelo cantor de tango y mi madre maestra y misionera donde animaba a los niños con la guitarra.

El folklore siempre estuvo en casa, los cassette y discos que existían en casa eran de folklore, Los Olimareños, Zitarrosa, Anibal Sampayo… y yo escuchaba todo eso, me encantaba… es más, me encerraba sola en mi cuarto y pasaba horas escuchando canciones de ellos” – nos relata.

La primera canción que compuso Catherine Vergnes se intitula “mi guitarra habla por mi” … la escribió cuando tenía 16 años.

“Creo que fue lo más cercano y a lo que más cariño le tenia a esa edad que escribí todo lo que me hacia sentir la música, la gente que me apoyaba y los escenarios que a esa corta edad encaraba”.

-Los primeros pasos comienzan desde pequeña, impulsada por su maestro de guitarra.

“Él me dio a conocer en Paysandú en eventos locales y luego comenzamos a ser parte de certámenes de folklore en los cuales me fui probando como joven folklorista en distintos departamentos ante distintos jurados, públicos y participantes.

-¿Cuándo llega “Milonga del amanecer”?

-“Cuando cumplí 18 años… la historia; parte de una vivencia en los paisajes de Punta del Diablo, donde literalmente el amanecer fue bellisimo, yo soy amante de los paisajes y haber podido tener el placer de ver un amanecer donde el dia se iba transformando de una manera muy inspiradora fue lo que me llevo a escribir esa canción con los recuerdos que me habían quedado de ese día”.

-¿Qué dinámica tiene su carrera hoy?

-“Actualmente después de una búsqueda y un proceso de crecimiento de mi identidad, estamos realizando un folklore muy arraigado a la tradicion, abarcando distintas rítmicas e influenciándonos muchisimo con el folklore de los países vecinos.

Estamos presentando el show por todas partes, en todos los departamentos del país y también cruzando el charco…realmente estoy muy entusiasmada y cumpliendo todos los proyectos que me propongo.

A diferencia de otros años, estoy trabajando muchísimo con el material de grabación y la presentación de nuevas canciones para el público.

-Ello permite tener una concordancia con lo que estamos generando en el año y también es un mimo para el público que nos sigue.

Las presentaciones han sido shock emocionales hermosos, desde la preparación de las canciones y la dinámica de la banda, hasta ir a nuevos destinos, conocer nuevas personas, pisar el escenario, brindar el show con mucho cariño reciproco e irnos a nuestra casa con la satisfacción de que el público está felíz con lo que estamos mostrando en las redes sociales y haciendo en presencia”.

¿De qué versa su última composición?

-“Mi última composición – que dicho sea de paso es la que estamos por lanzar en septiembre con videoclip y todo – está muy influenciada por la poética riograndense, donde se compara una situación tradicionalmente rural con situaciones urbanas.

La realidad que la canción circula en una temática que todos nos podemos sentir identificados y el amor, en la canción se habla acerca de los riesgos que tomamos ante el amor siempre y cuando se preserva la libertad”.

¿Cómo es Catherine Vergnes?

-“Soy una persona muy positiva, con muchos sueños y con mucha perseverancia, eso desde el lado más positivo de mi persona.

Desde el lado negativo o ambiguo es que no me puedo quedar quieta, por un lado es positivo porque se ven los resultados de mi hiperactividad, pero por otro lado, cuando hay que descansar no lo hago y eso esta mal”.

Pero lo que más me destaca es mi positividad, todo el tiempo intento vivirla porque para mí es un hábito de vida y trato de contagiarla en las personas que me rodean y ya que hoy en día soy una figura pública, también trato de transmitirles eso a mis seguidores”.

¿Qué significa la música para usted?

-“La música lo es todo para mi, realmente es mi refugio, mi felicidad, mi cómplice, mi frustración pero en fin, mi vida”.

¿Cómo se piensa en unos años.?

-“Desde el lado musical y el único que tengo por ahora es que yo sueño en grande, antes no lo pensaba…

Pero ahora, por como van las cosas, me animo a soñar que en el futuro me quiero ver muy famosa.

Me encantaría que en la calle me conociera todo el mundo, que en la radio se escucharan mis canciones.

Me imagino haciendo cosas grandes, haciendo shows potentes.

Quiero que ésto ocurra, por lo que vamos a estar trabajando para que se haga realidad “.

¿Qué interrogantes te planteas frente a la vida?

-“Actualmente, ante muchas cosas que antes preguntaba. Por qué?

hoy en día me cuestiono. ¿Para qué?.

Con respecto a la sociedad me interrogo todo el tiempo, como psicóloga y sensible a la vida me cuestiono porque seguimos repitiendo los mismos errores de los que todos sabemos, que no se deben hacer y se siguen cometiendo como por ejemplo, la critica social.

Yo soy una persona fuerte ante eso, pero mi empatía con muchas personas me hace darme cuenta que esa temática es un problema que afecta de tal manera que siempre me interrogo por qué sigue existiendo, aunque si sigo mi línea debo encontrar el para qué, que se sigue cometiendo.

– Una breve frase que te guste para compartir

-“La frase que me encanta es, “Cuando queremos ir a un lugar tal vez solos, se puede ir más rápido, pero acompañados llegamos más lejos”.