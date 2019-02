Muchas veces nos preguntamos cual es el momento adecuado para que nuestros pequeños conozcan un consultorio dental, espacio al que asistirá de allí en más. Si es conveniente que lo llevemos a “nuestro” dentista, o será propicio que sea un profesional especializado en esa edad, para hacerlo sentir cómodo y sin miedo a concurrir. La Dra. Valentina Llama nos ha quitado dudas al respecto y con gusto se las transmitimos a ustedes, con el propósito de apoyar el encuentro del niño y de quien será su Odontólogo.

Así comenzaba nuestro diálogo:

¿Cuándo es adecuado comenzar a llevar a nuestro niño al dentista?

La primera vez que un niño va al dentista resulta toda una aventura, tanto para los padres como para el menor. Desde qué especialista elegir hasta cómo preparar al hijo para que se sienta lo más relajado posible ese día. El primer encuentro debe ocurrir durante el primer año de vida, de esta forma evitaremos problemas como caries, infecciones y alteraciones maxilares a causa de los malos hábitos. Acudiendo tempranamente al dentista, los padres se asegurarán que el menor crezca con una dentadura sana y tendrán las herramientas y la información para prevenir futuros problemas. Para comenzar, se debe elegir un odontopediatra (especialista en niños) y probablemente en la primera visita el pequeño sienta temor. Lo más recomendable es explicarle a través de juegos o revistas animadas cómo es el proceso días antes, hablarle sobre el tema y hacer que mire sus dientes y boca. También puede jugar con él al dentista, contando sus dientes ayudado por un espejo. Lo ideal es que se familiarice con la situación que vivirá. Es recomendable llevarlos al dentista durante las primeras horas de la mañana. Los niños al haber descansado, están más tranquilos.Si tiene hermanos mayores que acudan al Odontólogo, es aconsejable que asista el menor a la consulta para que se habitúe al entorno.

¿Cómo evitar el difícil primer momento?

Es importante controlar sus miedos y elegir al especialista que se considere pueda ahuyentar sus miedos. Es fundamental transmitirle confianza al pequeño. Es importante que las madres acompañen a sus pequeños en cada consulta, ya que así se sentirán más cómodos y seguros.

En cuanto a los bebés, es vital que los padres limpien sus encías desde los primeros días de nacido, sobre todo si han comenzado a tomar mamadera.

Este proceso debe durar hasta que los niños puedan lavarse los dientes solos.

¿Con que frecuencia concurrir al mismo?

La Academia Estadounidense de Odontólogos Pediátricos (AAPD) recomienda a los padres realizar visitas odontológicas semestrales para los niños, comenzando aproximadamente seis meses después de la aparición del primer diente.

¿Cuál es el propósito de las revisiones dentales?

El Odontólogo Pediátrico busca proporcionar un “buen hogar dental” para el niño. En caso de una emergencia odontológica, los padres pueden llevar al niño a un sitio familiar y confortable.

También el profesional lleva registros meticulosos de la salud dental contínua del niño y el desarrollo de la mandíbula. En general, las enfermedades dentales dolorosas no aparecen de la noche a la mañana. Si éste comprende la historia de salud dental del niño, es más fácil anticipar futuros problemas e intervenir antes de que surjan.

Los Odontólogos Pediátricos pueden instruir a los padres y niños durante la visita. En ocasiones, desea introducir uno o varios factores para mejorar la salud dental: por ejemplo, selladores, suplementos de flúor o xilitol. En otras ocasiones, solicita a los padres que cambien el comportamiento dietario u oral del niño, reduciendo el azúcar en la dieta del niño.

¿Cuáles son los riesgos de caries?

Es fundamental que desde pequeñitos les inculquemos que tener una boca en condiciones es muy importante para su salud. Si adoptan hábitos de higiene y cuidados diarios, conseguiremos que los mantengan durante toda la vida.

Cepillarse los dientes al levantarse, antes de ir a la cama y después de comer. A veces omiten el cepillado de la noche porque tienen mucho sueño y es el más importante, las bacterias que se alojan en la boca actúan especialmente por la noche. Evitar alimentos con exceso de azúcares (chicles, helados, caramelos, refrescos azucarados, jugos envasados, etc) Al consumir dulces entre comidas, cepillarse los dientes inmediatamente después. Ayudarles con el cepillado. Muchas veces confiamos en su buen hacer y luego nos llevamos sorpresas desagradables. Recién a partir de los 7 u 8 años, el niño es capaz de cepillarse los dientes correctamente, limpiando todas sus caras, mientras tanto deberemos ayudarles para llegar a donde ellos no llegan, especialmente muelas y caras internas.

Utilizar pasta dentífrica con flúor.

Beber agua para evitar la sequedad bucal. Una dieta sana es el aliado ideal de una boca sana.

¿Cuándo debe comenzar a cepillarse los dientes

Los dientes primarios o “de leche” son extremamente importantes para el desarrollo de los niños. Las primeras piezas dentales comienzan a tomar forma en el vientre materno, y suelen aparecer en la boca del bebé a los 6 o 7 meses y el último diente entre los 2 años y medio y 3 años de edad.

Es importante que se mantengan saludables pues, aparte de contribuir con la salud general, también cumplen varias funciones mientras guardan el lugar a los dientes permanentes Cuanto más largo sea el período en el que estén las encías o los dientes sin limpiar, más tiempo tendrán las bacterias para actuar y más posibilidades tendrán de generar la caries. Por eso éstas, se reproducen más rápidamente durante las horas de sueño nocturno. Los bebés acostumbrados a dormirse con el biberón en la boca tienen más riesgo de sufrir caries en los dientes de leche, ya que determinados ingredientes están presentes en la leche.

¿Repercute de alguna manera en la salud bucal del niño, el retiro tardío del chupete?

El chupete no produce malformaciones dentales si se abandona antes de los tres años, para que las piezas dentales vuelvan a su lugar.

Cuando un niño se introduce la tetina de un chupete en la boca y lleva a cabo lo que los expertos denomina succión no nutritiva (el propósito de este acto no es ingerir alimento alguno) los dientes centrales inferiores se desvían paulatinamente hacia dentro, mientras que los que se encuentran en el mismo plano, pero en el maxilar superior, tienden a separarse y a sobresalir hacia fuera (dientes de conejo). Con el tiempo, los caninos (colmillos) chocan entre sí y ambas filas de dientes no se cierran correctamente (mordida abierta). Además, la acción de succionar pone en funcionamiento una serie de músculos de la cara que, junto con la posición de la lengua, hacen que finalmente las líneas superiores e inferiores pierdan su paralelismo (mordida cruzada).

El uso continuado del chupete descoloca los dientes pero esta situación, tal y como se refleja en su trabajo, es reversible apenas unos meses después de interrumpir el uso del dispositivo.

Chuparse el dedo: peores consecuencias que el chupete

Por mucho que exista la percepción de que chuparse el dedo es un acto natural y por lo tanto saludable, lo cierto es que los especialistas coinciden en que es bastante más peligroso llevarse el pulgar a la boca. Las tetinas y chupetes son más fácilmente esterilizables que las manos de los niños en contacto permanente con agentes contaminantes. Por otro lado, la superficie de los dedos es más dura que las tetinas convencionales, fabricadas en látex o silicona, lo que eleva el riesgo de lesionarse la mucosa bucal o el propio dedo (callosidades, úlceras, maceración de la piel, heridas locales…).

Además, el hecho de chuparse el dedo acarrea muchos otros problemas en la alineación dental.

¿Los controles son necesarios si el niño mantiene dientes sanos?

El estado del diente de un niño puede cambiar rápidamente.

Incluso si los dientes del niño se evaluaron como saludables hace seis meses, los cambios en la dieta o los hábitos orales (succión del pulgar) rápidamente los pueden volver vulnerables al deterioro y la pérdida de la alineación.

Además de los exámenes visuales, el Odontólogo Pediátrico dentro de su entrega, también puede controlar los niveles de flúor del niño durante las visitas de rutina y realizar limpiezas dentales completas en cada visita. Las cuales erradican la placa y los residuos que pueden acumularse entre los dientes y en otros sitios difíciles de alcanzar.

Aunque una buena rutina de cuidado en el hogar es especialmente importante, estas limpiezas profesionales proporcionan una herramienta adicional para mantener las sonrisas saludables.

Mary Olivera.

