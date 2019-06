La semana pasada finalizaron los talleres de Género, – a cargo de la Licenciada en Psicología Silvia Correa – formándose un grupo variado de profesionales y estudiantes, abogados, psicólogos, licenciados en trabajo social, licenciados en enfermería, entre otros.

Fueron partícipes: Victoria Cáceres, Bruna Ramallo, Santiago Tafernaberry, Silvia Turturiello, Tatiana Mëndez, Ma. de los Ángeles Ferreira, Stefania Menoni, Rebecca Muller, Verónica Schneider, Andressa Cal, Luján Pucholo, María José Finozzi, Antonella Galliazi y Leticia Bottaro.

“Hubo un altísimo porcentaje de asistencia, eso también contribuyó al éxito de los talleres por su rica participación desde diferentes miradas.

Y como broche de oro, después de haber trabajado diferentes tipos de violencia y el ciclo de la violencia de género, en el último taller tuvimos dos invitados que dejaron un gran aporte con la información brindada.

Es importante saber que si bien hace años, existe un servicio de atención a mujeres víctimas de violencia de género; no existía un servicio para atención de varones con problemas de no control de la violencia.

El Lic. en Psicología Guillermo Herrmann nos compartió que desde el año pasado se abrieron en Salto y Paysandú conjuntamente, el servicio de atención a varones.

En primera instancia se trabajó con varones con dispositivo electrónico (tobilleras) recomendados (no es coercitivo) desde la órbita judicial.

Pero, hay una muy buena noticia, y es que a partir de julio se puede acceder a voluntad de los interesados.

La Lic. En Psicología Natalia Anzuatte nos contó acerca de su trabajo desde DAT (Dispositivo de Atención Territorial) que forma parte del Servicio de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género.

Es un servicio que funciona hace bastante, y que pueden acceder todas las mujeres, se las asesora y contiene” – enfatizó Correa.

Desde el DAT llegan a algunas mujeres que por sí solas, no acuden, pero desde algunas instituciones perciben violencia y comunican para poder asistirlas.

“Deseo expresar mi total agradecimiento a los participantes y a los invitados, sin ellos no hubiera sido posible el éxito de los Talleres de Género.

Próximamente los talleres serán en la ciudad de Artigas, dónde será otra experiencia con otro grupo, eso es lo que tiene esta modalidad de taller, cada experiencia es diferente, y es lo que más me gusta, es un dar y recibir información, entre todos se trabaja muy bien” – indicó La Licenciada Silvia Correa.

Nuestro país es en la actualidad referente en la región por sus políticas públicas centradas en los derechos ciudadanos, habiendo consolidado en la última década, un marco normativo garantista y desarrollado diferentes mecanismos para la promoción de mayor protección social y a su vez políticas de mejora de las condiciones y calidad en el empleo, fortaleciendo la negociación colectiva y los consejos de salarios como mecanismos participativos tripartitos claves para el avance.

A pesar de ello nuestro país ha reconocido ante distintos foros internacionales y ha recibido recomendaciones específicas que lo interpelan en la necesidad de superar las barreras de género, que reproducen discriminaciones hacia las mujeres, en su diversidades de edad y ascendencia étnico racial, condiciones de discapacidad y ámbitos de residencia urbano – rural, entre otros.

La inserción al mundo del trabajo y de la producción en condiciones de igualdad de género, habilita a la conquista de la autonomía económica, dimensión excluyente si queremos garantizar la ciudadanía sustantiva de las mujeres, pero también a través del trabajo y de la producción se potencia la identidad personal, la autoestima, se fortalecen las redes de sociabilidad.

Es así, que las personas adultas desarrollan sus capacidades personales y colectivas fundamentalmente a partir de su inserción en el mundo del trabajo; para las mujeres implica la salida del ámbito doméstico tradicional. Las uruguayas esto lo hemos asumido desde hace décadas, siendo el país latinoamericano con mayor proporción de población femenina económicamente activa.

La dimensión de la igualdad de género debe ser integrada de manera trasversal, asumiendo el desafío de reconocer la diversidad de perfiles y condiciones de las trabajadoras de acuerdo a la edad, el origen étnico racial, la identidad de género y orientación sexual, la discapacidad, el territorio, entre otros.

De esta forma, las políticas públicas potenciarán su capacidad para contribuir a la eliminación de la inequidad, siendo más eficientes y eficaces.

Modelo de Calidad con Equidad de Género, ha buscado optimizarse, incorporando nuevas propuestas a partir de las lecciones aprendidas en estos siete años de implementación.

El nuevo modelo que se presenta en este documento, incluye cambios relevantes: presenta el marco conceptual que lo orienta y un breve diagnóstico de situación, y diseña la intervención poniendo énfasis en la perspectiva de la igualdad de género sin abandonar la calidad de los procesos.

Asimismo mantiene la estrategia de promover un proceso de intervención por etapas, cada una de ellas con metas específicas, que facilita la visibilización de los logros alcanzados, certificándose por tanto de manera dinámica.