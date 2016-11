Con una marcha por calle Uruguay este viernes 25 a partir de las 19 horas desde Plaza 33 hasta Plaza Artigas, la Coordinadora Departamental de Género se manifiesta en el Día Internacional de la Lucha de la Violencia contra la Mujer. En ese marco, se convoca a la población a participar de la actividad, con un atuendo negro.

En tal sentido, la Intendencia de Salto a través de la Unidad de Género y Generaciones es una de las instituciones que convoca a participar de la manifestación y exhorta a la población a la concientización sobre esta problemática. Por tal motivo, Nelly Rodríguez y Valeria Giovanoni informaron sobre este evento.

CONCIENTIZACIÓN

En representación de la Mesa Coordinadora Departamental de Género en el Día Internacional de Lucha de Violencia Contra la Mujer, Valeria Giovanoni dijo que “estamos invitando a la marcha por la Plaza 33 que será a las 19 horas con una concentración previa y a las 19 y 30 horas habrá una marcha hacia Plaza Artigas y convocamos a todos que vayan vestidos de negro”.

“Una vez allí se leerá la proclama que harán los jóvenes que han trabajado en estos 50 días en una campaña de concientización de la violencia en el noviazgo y posteriormente actuarán dos grupos liceales del liceo 4 en el lugar, interpretando la canción del grupo No Te Va Gustar “Nunca más a mi lado.

Giovanoni recordó que el Gobierno Departamental dispuso por resolución del Intendente que “todas las personas que viajen en las líneas de ómnibus municipales con algún atuendo de color negro, entre las 19 horas y las 20 y 30 horas para participar de la actividad, no pagarán boleto”.

Y anunció que este viernes 25, a las 16 horas saldrá un micro desde Colonia Lavalleja y a las 16 y 30 saldrá otro desde Rincón de Valentín, donde “vendrá un micro con mujeres y niñas y los que quieran venir para participar de la marcha, así que los esperamos a todos y a todas desde este espacio comprometiéndonos, porque este año la consigna desde la coordinadora es “Vos también Sos Parte”, hablando del compromiso del rol que cada uno ocupa en esta lucha”.

ENTRE TODOS

Por su parte, la Directora de la Unidad de Género y Generaciones de la Intendencia de Salto, Nelly Rodríguez, señaló que “estamos convocando a todas y a todos a esta marcha, porque queremos manifestarles desde la Unidad que venimos trabajando transversalizando las políticas y combatiendo la lucha contra la violencia de género durante todo un año”.

Rodríguez señaló que “hemos venido trabajando a través de talleres en los liceos y escuelas, en cada barrio y en los distintos Municipios del interior del departamento y nuestra tarea es concientizar y sensibilizar para que estas cosas no ocurran. En lo que va del año en Uruguay llevamos 22 mujeres asesinadas y 7 niñas y niños víctimas de esa misma situación”.

Sostuvo en ese marco que “la marcha este año será significativa porque se ha dado este hecho lamentable de involucrar a los niños en el rencor y la revancha hacia las mujeres, que se desprende del hecho de tomar a la mujer como posesión del hombre y esto debe implicar un cambio cultural desde los distintos ámbitos en los que nos vemos involucrados”.

La jerarca declaró que “nuestra campaña durante todo el año fue “Sacate la venda” y dijo que “corresponde eso que toda la sociedad lo haga y cuando conozca algún caso de violencia, se brinde un apoyo para dar esa ayuda”. Informó a su vez que desde la Unidad que dirige cuentan con dos refugios denominados “Hogares de breve estadía”, destinados a mujeres mayores de 18 años de edad, que tengan o no hijos a cargo y que estén corriendo riesgo de vida por situaciones de violencia, ya que “en este año hemos tenido algunos casos y por lo cual tuvimos gente que ingresó a estas casas”.

La Directora de la Unidad de Género y Generaciones de la comuna salteña finalizó diciendo que “nuestro deseo es que las instituciones que están comprometidas asuman su responsabilidad y que la gente asuma el compromiso de denunciar si conoce o participa de algún caso de violencia donde alguna mujer esté siendo violentada o abusada porque a esto lo cambiamos entre todos”.