Una historia que contar…

Olivio Díaz tiene una historia muy rica que compartir desde que en etapa muy joven decidió partir de su “Salto querido” en la búsqueda de sus sueños artísticos. ”En aquellos tiempos yo tenía 26 años… al tiempito que llegué a Paraguay cumplí los 27.

Había ido de paseo a la casa de mi hermano y de paso mirar un poco el panorama para saber qué campo propicio podría haber dentro de la música para mí, pues eras lo que me interesaba.

Me estaba por volver desesperanzado – pues no encontraba aquello que pretendía – y ju sto coincidió que el cantante del pianista Oscar Faela se quedó en Estados Unidos para radicarse allí… entonces se me dio la oportunidad de trabajar Faela y lo hice por cinco años. Volví a Salto, vendí algunas pocas cosas que tenía y sin pensarlo mucho me volví a Paraguay.

Empecé a hacer shows de salón. No fue fácil tomar la decisión de dejar mi tierra. En ese entonces, donde aún no existía Internet, mil kilómetros era una distancia considerable.

Hablé con mi madre y retorné a Paraguay… y poco a poco fui cumpliendo el sueño de vivir de y para la música. ¿Por qué? Porque desde un principio me propuse que mi vida iba a girar en torno a la música con todo lo que ello implica y prepararme profesionalmente en todas sus áreas e ir creciendo en ello.

Sentí que en Salto no se daban esas posibilidades y elegí Paraguay porque tenía un hermano viviendo allí” – empezó relatando su historia.

-¿Cómo se dieron las cosas al llegar a Paraguay?

– “Mi experiencia tal vez fue un tanto diferente a la de muchos… generalmente las personas que se van de su tierra tienen que enfrentarse a situaciones complejas y les es difícil comenzar de cero.

En este caso contaba con la tranquilidad de que me iba con un hogar familiar – que no era desconocido – así que por ese lado no tenía que preocuparme demasiado.

Mi foco estaba en ver cómo iba a definir mi repertorio; asumí el compromiso de cantar con el pianista que trabajaba mucho… cuando él me hizo una prueba y me dijo que el repertorio que manejábamos en salto no funcionaba, pues ellos apuntan más al cancionero que se maneja en el mundo entero.

Paraguay tiene músicos que continuamente viajan por Europa y el repertorio que manejan es muy extenso.

Fue así que al llegar empecé a aprender muchísimas canciones melódicas y bailables.

Fue un trabajo arduo poder compenetrarme con la música que se consumía en esas fiestas.

Otra experiencia muy linda fue el reencuentro con mi hermano después de tantos años separados, pudimos experimentar la felicidad de estar juntos otra vez”.

– ¿Cómo fue construyendo su carrera artística?

“APRENDÍ A CONVIVIR CON LOS GRANDES MAESTROS DE LA MÚSICA”

– “Fue para mí el desafío más importante y más gratificante a la vez.

Fui buscando mi propio camino, paralelamente a mi trabajo con el pianista, porque mi idea era ser independiente.

Seguí estudiando canto, porque en algún momento un cantante de ópera me expresó que tenía que profesionalizarme más.

Estudié por casi tres años en forma particular y seguí preparando el repertorio internacional, para poder manejarme bien en las fiestas internacionales, casinos y cruceros.

Fue un puente hacia el futuro el hecho de aprender canto y organizar un repertorio internacional.

Me encantaba la bohemia… pero hay que aclarar que la bohemia no implica tener vicios… aprendí mucho con los músicos que viajaban permanentemente a Europa y a otros lugares del mundo.

No solamente pude adquirir conocimientos en la parte musical, sino también como artista.

Me pude ganar el respeto del público y de mis colegas”.

-¿Cómo es la movida artística de los paraguayos?

-”Tiene tres características… la música para escuchar, la música comercial y la música para divertirse.

Se disfruta mucho del jazz, de lo melódico… se puede disfrutar de un buen show.

Al paraguayo también le gusta disfrutar del baile y desenchufarse y tiene por costumbre celebrar los cumpleaños a lo grande, con música en vivo. Saben divertirse en cada ocasión. Por ello aquí hay mucho trabajo en la música”.

Felizmente Olivio Díaz logró formar una familia en Paraguay, su casa y su patrimonio que lo hace vivir con tranquilidad… todo gracias a su labor musical.

“Otras cosas que valoro es haberme ganado la confianza de los clientes a lo largo de los años. Logré pagar mi derecho de piso en este país y los objetivos que me había planteado desde un principio”.

Dentro de los proyectos futuros está pendiente una grabación “Olivio Díaz: Uruguay le canta al Paraguay” – donde incluiría la mitad de canciones uruguayas y la otra mitad paraguayas.

Olivio se define como un artista que experimenta sus emociones muy a flor de piel, por ese motivo – y pese a estar distante de su tierra de origen durante tantos años – hay días en que la melancolía puede más.

“Al escuchar alguna música o mirar algunas fotos hacen que el tiempo se detenga y la mente vuele hacia atrás…lo lindo de ésto es que las redes sociales nos hacen sentirnos más cerca.

Con las docentes salteñas residentes en aquel país suele hacer encuentros y de esa forma se siente como en casa.

A sus cincuenta y cuatro años, Olivio Díaz siente que logró sus objetivos y todo lo que se propuso se fue logrando… hoy aspira a cumplir sus nuevos proyectos y vivir su etapa como abuelo.