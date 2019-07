Rosario Gómez es Profesora de Literatura, ya jubilada después de una extensa trayectoria en la que ejerció la docencia, a nivel de Educación Media y Terciaria, tanto en instituciones públicas como privadas de nuestro medio. Actualmente ocupa el cargo de Presidente de la “Asociación Marosa di Giorgio” (ASO.MAR), impulsora de importantes actividades culturales, algunas que se limitan a Salto, pero también otras que trascienden fronteras, como el Premio Internacional de Poesía Marosa di Giorgio. Con ella, EL PUEBLO mantuvo un extenso diálogo, del que compartimos a continuación algunos pasajes.

-¿Dónde y cuándo nació?

Nací aquí en Salto en el año 1958. Fui alumna del Colegio Parroquial del Cerro y luego asistí a la Escuela Nº 64. Después asistí al Liceo No 2; el liceo lo hice entre los años 1972 y 1977.

-¿Cómo está conformada su familia?

Soy divorciada y tengo tres hijos: Lucas, que trabaja en el campo; Ana Laura, que es contadora y Verónica, que también estudia Economía. Tengo una nieta de un año y un mes, Maité, de Ana Laura y Efraín, y una nieta que viene en camino, de Lucas y Andrea.

-¿Cuándo comienza a sentirse atraída por la Literatura?

En el liceo tuve el privilegio de tener como profesora de Literatura en 4to. y 5to. año a Olinda Alves de Jardín (esposa del poeta y también profesor de literatura Altamides Jardim). Sus clases me maravillaron e intenté seguir su huella.

-Sus estudios específicamente de Literatura, ¿cuándo se inician?

En el año 1978 me fui a Montevideo a cursar el I.P.A. (Instituto de Profesores Artigas). Culminé mis estudios de profesorado en 1981 y regresé a Salto a trabajar con mi título.

-¿Dónde ha dictado clases?

Comencé a trabajar en el año 1982, en los Liceos Nº 1 y Nº 4 de Salto Nuevo. En el año 85 me llamaron del Colegio y Liceo “Sagrada Familia”. Igualmente continúe en el Liceo Nº 1. En 1992 me llamaron del Colegio Crandon. Luego trabajé, paralelamente, en el I.F.D. (Instituto de Formación Docente). También trabajé en el Ce.R.P. (Centro Regional de Profesores). En todas las instituciones, excepto en el IFD, trabajé hasta el momento de mi jubilación.

¿Qué diría, si tuviera que hacer una comparación en la forma de encarar una clase de Literatura, entre el tiempo que se inició como docente y la actualidad?

En la década del 80 los alumnos eran muy distintos. Me parecían personas muy aplicadas que buscaban saber un poquito más, aunque carecían de los medios para poder lograr esos conocimientos. Entonces yo les llevaba los libros, uno o dos, y en los liceos lográbamos hacer algunas fotocopias, aunque muy escasas. Yo prestaba también dos o tres de mis libros y así se daba la posibilidad de conocer el texto. Algo que cambio es eso. Además se hacía en clase más de una lectura del texto, se hacían muchas relecturas. Una diferencia grande que notaba es entre el diurno y el nocturno. En el nocturno eran clases más escasas, pero gente con más interés. Pero después, incluso en el CeRP fui notando que si bien podían tener los libros no los tenían, por falta de interés. Llegó un momento que me rebelé ante esa situación y empecé a tomar otras medidas, a quienes no tenían el texto les daba dos o tres días, y luego sancionaba. En las últimas décadas, veía que en el Ce.R.P. había quienes no iban convencidos que la literatura iba ser su carrera, sino que iban a probar… En Magisterio, Literatura era una materia anexa y era gente que ya sabía las exigencias, entonces no tuve inconvenientes en cuanto a rendimiento. Había mucha gente sí, que perdía el examen oral, porque yo insistía en la forma correcta de hablar. También había gente que quedaba en el escrito por la ortografía, eso a mí siempre me pareció de primer orden, si iban a ser maestros o profesores, ¿cómo no iban a saber escribir?

-¿Cómo surge el acercamiento a ASO.MAR?

Mi acercamiento fue lento, progresivo e indirecto. Lento porque la obra de Marosa me gustó mucho desde que estudiaba en el IPA e incluso la escuché en Montevideo en algunos recitales poéticos que dio. Progresivo porque a medida que la fui leyendo y escuchando, me fue entusiasmando más. Indirecto porque, vaya casualidad, mi madre fue la madrina de confirmación de Nidia (también poeta), la hermana de Marosa. Por lo tanto en la familia ya había noticias de ella, como persona primero pero después también como la poeta. Ese contacto yo lo tenía, indirectamente, por ser ella la hermana de la ahijada de mi madre. Por otro lado, en Salto me fueron invitando a la Asociación, me fui acercando y pasé a ser miembro, comencé a asistir a reuniones, en 2017, 2018. El hecho de asistir a las reuniones me condujo a un interés mayor. El estar jubilada me posibilitó una lectura con mayor asiduidad y más permanente de la obra de Marosa, y de los estudios que hay sobre ella.

-¿Qué la atrajo, en especial, de esta Asociación?

Algo que me llamó la atención fue el deseo de difundir la obra de Marosa. Hasta 2017 aproximadamente, Marosa todavía no estaba como autora a elección en los programas de Secundaria. Ahora sí aparece e incluso aparece en la formación docente de los futuros profesores de literatura, cosa que a mí no me tocó, porque en el CeRP di clases de Didáctica, Lingüística, Literatura Española, pero no de Literatura Uruguaya.

-¿Qué objetivos persiguen?

El objetivo primordial es la difusión de su obra, por eso tratamos de hacer que la gente la conozca como poeta. Las lecturas, que se han hecho en varias oportunidades, tienen ese objetivo primordial. Si bien han dicho de ella que es una poeta rara, difícil de entender, yo creo que más allá de entender hay que sentir, la literatura pasa por ahí, por el sentimiento, por sentir lo que despierta la palabra escrita.

ENTREVISTA: JORGE PIGNATARO