Villa Constitución. Por: Catalina Trinida

El pasado fin de semana, entre los días sábado 13 y domingo 14, se llevó a cabo en la localidad de Pueblo de Palomas las grandes criollas denominadas Reencuentro Gaucho, que se festejaron en su novena edición.

El clima acompañó a los organizadores y a los presentes, para que se lograra el disfrute de las familias allí presentes de hermosos días soleados.

Se contó en esa instancia con jinetes y potros de primer nivel. Además que el día sábado por la tarde hubo rueda de basto abierto y pruebas de riendas, al tiempo que por la noche se llevaron a cabo números artísticos sobre el escenario.

Mientras que el día domingo hubo un desfile gaucho con un posterior almuerzo, y por la tarde se desarrollaron ruedas de jineteadas en los rubros basto y en pelo.

Se contó con la monta especial de Lucas Oteiza en el turuca de Furtado, monta especial de “El chupa» en la nube, monta especial a 4 espuelas de Lauro Cohelo y Paulina Suárez.

La animación estuvo a cargo de Darío Leites y se contó con el servicio de catering de Martín Martinicorena.

Podemos acotar que este festival del noveno Reencuentro Gaucho fue a total beneficio de la Escuela Nº 22 de Pueblo Palomas. Estas son las fiestas que un pueblo no debe de perder, sino continuar año tras año realizando, una fiesta donde también se genera trabajo en esos días.

Que no se pierda esta tradición donde las familias no solo de Palomas se reúnen sino que también de las localidades como Villa Constitución, Pueblo Belen, la ciudad de Salto, y aledaños.

Les hacemos llegar las felicitaciones a su presidente del Reencuentro Gaucho y al capataz de campo Mario Bentancourt así como también a los demás integrantes y organizadores del festival ya que fue todo un éxito.