Una inversión de un millón y medio de dólares (un millón en infraestructura y medio millón en equipamiento), se logró ampliar la capacidad del CTI Pediátrico (ex CERENAP) de ASSE, cuya capacidad fue llevada a 12 camas con posibilidades de alojar otras ocho en caso necesario. Ayer próximo al mediodía se hicieron presentes autoridades de la salud, encabezadas por la Sub Secretaria del MSP, Dra. Cristina Lustemberg y la Presidenta de ASSE, Dra. Susana Muñiz y el Director nacional de la Salud, Dr. Jorge Quian, para inaugurar dicha ampliación junto a las autoridades locales, representantes de la salud pública y privada, funcionarios del CTI y madres de pequeños usuarios.

En primer lugar las autoridades recorrieron las flamantes instalaciones del CTI pediátrico, destacando el confort de sus instalaciones y el modernísimo equipamiento con que ha sido dotado, así como el enorme valor del equipo humano con que cuenta el servicio.

En la ocasión, tanto la Dra. Muñiz, como la Dra. Lustemberg, fueron claras en destacar la armonía que se ha logrado entre la salud pública y la privada para concretar esta obra que ha sido puesta a disposición de la región.

La presencia de varios representantes de la salud privada, como el presidente de la comisión directiva del Centro Médico de Salto, Dr. Arturo Altuna, fue calificada como una muestra de lo que es posible lograr cuando se trabaja en armonía, señalaron las jerarcas de la salud.

Tras la exhibición de un video en el que luego de reseñar la historia de CERENAP, podían observarse diversos testimonios de la tarea que cumple el CTI pediátrico, e incluso algunas madres de pequeños que dieron su testimonio visiblemente emocionadas.

En la ocasión hicieron uso de la palabra, el Director del Hospital Salto, el Director del Centro Médico (mutualista local), la Sub Secretaria del MSP, el Intendente de Salto y la presidenta de ASSE.

El Intendente anunció la donación de dos televisores, uno de ellos para el centro neonatológico y el restante para el ampliado CTI pediátrico.