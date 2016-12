El jueves último el Teatro Larrañaga se vistió a pura música con la presencia de alumnos y docentes del Conservatorio Departamental de Salto “Maestro Bautista Peruchena”, que brindaron su concierto de fin de año. El programa incluyó música de diversos estilos; clásica y rioplantense, junto a emblemáticas composiciones de todos los tiempos.

PROGRAMA:

Guitarra- Dúo: Belén Tobía y Javier Pedrozo interpretarán “Milonga” de Pierre.

Trío: Javier Pedrozo, Daniel Albarenque y Franco Núñez. Interpretando “Estéfani”y “El violín de Becho”de Zitarrosa con arreglos del Prof. Antonio López Albernás.

Saxofones Altos-Trío: Tatiana González, Dana Merlo y Lucas de Cuadro, intérpretes “Mañana de Carnaval”.

Ensamble- Trompetas: Ana Paula Mena ( solista) y Nicolás Canali.

Saxos Altos: Eric Cavanna (solista), Ramiro Suárez, Dana Merlo y Tatiana González.

Saxos Tenores: Sofía Gallino y Eugenia Santurio.

Saxo Barítono: Diana Callorda.

Teclado: Nicolás Bica.

Batería y Percusión: Santiago Hernández y Lucas Martínez.

Intérpretes “Oye como va” de Tito Puentes.

Ensamble- Guitarra: Nazareno González, Belén Tobías, Nicolás Garbarini.

Bajo: Daniel Albarenque.

Tabaquiño: Franco Núñez.

Piano: Nicolás Bica, Bernabela Márquez y Victoria Gallino.

Acordeón: Mario Torres.

Violín:Juan Suárez, Jorge Menoni, Lucía Rossi y Melina González.

Saxos:Eric Cavanna y Sofía Gallino.

Batería y Percusión: Santiago Hernández, Aldana Silveira, Emiliano Ferreira, Lucas Martínez y Martín Correa.

Voz soprano: Invitada especial Prof. Noemí Méndez.

Interpretando “See you agan”, “Rolling in the deep”, Wake me up”, “ El primer día del resto de mi vida” y “Creo en ti”.

Ensamble- Guitarras: Belén Tobías, Franco Núñez y Geraldine Pérez.

Trompetas: Ana Paula Mena, Nicolás Canali y Alejandra Morales.

Saxos:Eric Cavanna (Saxo

Barítono), Dana Merlo (SaxoAlto) y Sofía Gallino (Saxo Tenor).

Batería y Percusión: Santiago Hernández, Emiliano Ferreira y Agustín Alvarez. Interpretaron cinco temas.

Percusión Latina- Cajones: Lucas Marichal, Lucas Martínez y Martín Correa, intérpretes de rítmos de: Afro7/8, Chacarera, Rumba Flamenca, 2do.line drumming (Jazz N.O.).

Marcha Camión y Festejo Peruano.

Rítmos con Doble Pedal en Batería: Nazarena Pereira, Matías Merlo y Jorge Ferreira.

Interpretaron ritmos de Variantes de Rock, Funck y Metal.

Timbales( Pairas): Nazarena Pereira, Lucas Marichal, Emiliano Ferreira y Santiago Hernández.

Tumbadoras: Lucas Martínez, Matías Merlo, Agustín Alvarezy Martín Correa.

Interpretarán rítmos: Marcha (Cuba),Son Cubano (Cuba), Rumba Guaguancó (Cuba), Plena (Puerto Rico- Uruguay).

Profesores:

Guitarra y Bajo: Profs. Nicolás Garbarini Corujo y Juan Andrés Suárez Sosa.

Saxofón y Clarinete: Prof. Wilson Roger Ferreira.

Piano: Profs. Mario Torres Orihuela y Daniel Noé García.

Trompeta y Trombón: Prof. Sergio Mena.

Violín: Prof. Andrés Bazzini Etchuberriaga.

Batería y Percusión: Martín Correa Ricciardi.

Directora Prof. Mary Beatriz Volpi Heguaburo.