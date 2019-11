Te invitamos a participar en la Primera Edición del Concurso de Microterrores de 13 segundos convocaba por el @noxfilmfest 2020

Crea una situación, fílmala y dale un golpe de efecto que nos haga morirnos de miedo y vos puedas ganar súper premios.

Tienes hasta el 20 de diciembre para enviarnos tu corto.

Conoce las bases en www.noxfilmfest.com o escribe al mail:

noxfilmfest@gmail.com

La presente convocatoria busca la inscripción de micro cortos de máximo 13 segundos que generen terror o miedo con solo un golpe de efecto.

BASES Y CONDICIONES

La convocatoria estará abierta desde del 25/10 hasta el 20/12 y hasta las 24 hrs (Uruguay).

Los microcortos deberán ser enviados al mail:

El envío debe contener el cortometraje filmado en cualquier formato y técnica.

La duración del corto es de 13’’ sin incluir créditos ni teaser de entrada.

Deben enviar junto con el corto una ficha técnica que incluya:Nombre del corto.

Nombre de los realizadores, realizadoras. Ciudad.País

Datos de contacto: Dirección, No. de Celular, Facebook, Instagram o cualquier dato que ayude a comunicarnos con los realizadores.

Los cortos seleccionados se anunciarán el 8 de enero de 2019.

Podrá participar cualquier realizador interesado y de cualquier edad. No es necesaria la experiencia.

Los cortos también podrán ser presentados de forma individual o en equipo.

Los mejores microrrelatos obtendrán premios, diplomas de participación y serán proyectados durante la edición 2020 del NOX FILM FEST que se realizará del 8 al 11 de Enero.

MAS INFO:

El Nox Film Fest es el Festival Internacional de Cine de Miedo y Fantasía de Salto, Uruguay.

Es una excitante y divertida experiencia cinematográfica que ocurre cada año durante el verano sudamericano.

Es un festival al aire libre, gratuito y dirigido principalmente a un público juvenil y familiar.

NOX FILM FEST, Festival Internacional de Cine de Miedo y Fantasía de Salto, Uruguay.

El festival acepta en su Selección Oficial películas de género: Terror, Horror, Fantasía, Sci-Fi y subgéneros.

La 5ta. edición del festival se llevará a cabo del 8 al 11 de enero de 2020.

El NOX FILM FEST tiene una Competencia Internacional que otorga Premio del Jurado y del Público a Mejor Largometraje, Mejor Cortometraje y premios especiales a dirección, actuación, guión, banda sonora y edición.

Este año realizará el concurso especial de Microterrores. Piezas de terror de 30 segundos de duración.

NOX FILM FEST Festival Internacional de Cine de Miedo y Fantasía de Salto, convoca a productores y realizadores de todo el mundo, a presentar películas (largometrajes y cortometrajes) para participar en la 5ta. Edición del Festival, que se llevará a cabo del 8 al 11 de Enero de 2020, en la Ciudad de Salto, Uruguay.

El Festival es una Competencia Internacional que otorga premios a mejor largometraje, mejor cortometraje y permisos especiales en diferentes categorías.

Se podrán inscribir largometrajes y cortometrajes de cualquier parte del mundo, realizados en formato de cine, video, VR o formatos alternativos.

Las películas inscriptas deben pertenecer obligatoriamente a los géneros de Terror, Fantasía, Sci-Fi y subgéneros.

Las películas participante deben haber sido producidas entre Enero de 2018 y noviembre de 2019.

Se exhibirán largometrajes con una duración máxima de 100 minutos, créditos incluidos y cortometrajes con una duración máxima de 15 minutos, créditos incluidos.

No serán admitidas películas que hayan sido presentadas en convocatorias anteriores.

El Festival dará preferencia a las películas que NO se hayan exhibido con anterioridad en territorio uruguayo.

Sí podrán participar películas que hayan sido exhibidas en cualquier otro festival internacional.

No existe límite de inscripción para el número de películas por entidad productora o realizador.

Las películas candidatas pueden presentarse en cualquier idioma pero en caso de ser seleccionadas, deberán estar subtituladas en español o incluir el archivo de subtítulos en español.