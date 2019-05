Esta propuesta surge desde el Área de Educación Ambiental (AEA), el Plan Nacional de Lectura (PNL) de la Dirección de Educación, la Comisión Nacional de Uruguay para la UNESCO (COMINAL) del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), el Área Programática de Nutrición del Ministerio de Salud Pública y el Plan Ibirapitá del Plan Ceibal, en colaboración con la Comisión interinstitucional de seguimiento de la ley N.19.140 Alimentación saludable en los centros educativos (MSP, MEC, ANEP, Secretaría Nacional del Deporte), Plantar es Cultura de la Dirección de Educación del MEC, el Programa Cocina Uruguay de la Intendencia de Montevideo (IM) y el Instituto Nacional de Alimentación (INDA) del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) y con el apoyo de Mercado Modelo. Se trata de un concurso a nivel nacional para presentar recetas saludables y tradicionales, cuyo resultado final será la elaboración de una publicación.

La postulación se realizará on line; la apertura se llevó a cabo el pasado 3 de mayo y el cierre será el 31 de julio a la hora 15.00.

Fallo del tribunal evaluador: 13 de setiembre. Lanzamiento del libro y entrega de premios: 16 de octubre (Día Mundial de la Alimentación).

Este concurso compondrá de dos secciones: una de ellas con recetas postuladas por los grupos participantes y seleccionadas por un tribunal evaluador y la otra sección, de finalidad didáctica, elaborada por el equipo de especialistas.

El presente concurso aspira a promover las prácticas de alimentación saludable de nuestra cocina, así como los aportes de otras influencias culinarias; a rescatar la identidad cultural a través de la memoria sobre la alimentación en la familia, en la comunidad; y el trabajo en grupo y la reflexión crítica en torno a las llamadas buenas prácticas de alimentación.

En tanto la alimentación es un componente de nuestra identidad cultural se busca promover la reflexión acerca de los hábitos alimenticios, la soberanía en las decisiones ante la persuasión de los medios masivos de comunicación y empresas alimenticias y la generación de alternativas saludables vinculadas a qué, cómo, cuándo y con quién comemos.

Se espera motivar el análisis entre el saber teórico y la acción práctica, haciendo énfasis en el vínculo entre los conocimientos previos sobre hábitos de alimentación saludable y cómo efectivamente comemos y consumimos.

La receta podrá incluir alguna de las cuatro comidas básicas, por ejemplo, desayuno, el plato principal (almuerzo o cena), la merienda o postre, con una descripción de sus ingredientes y de su elaboración.

Además, debe ir acompañada de una reseña, con una extensión tenga un mínimo de cincuenta palabras y un máximo de doscientas cincuenta y que refleje algunos de los siguientes aspectos: el rescate de la memoria de la cocina saludable, anécdotas o leyendas asociadas a la receta, su elaboración y persona que la transmite, lo que simboliza el plato dentro del núcleo familiar o de la comunidad.

Manifestaciones artísticas o lúdico-recreativas.

Ejemplo: canciones, poemas, narraciones, películas, juegos, entre otros.

POSTULANTES

Pueden participar de esta propuesta estudiantes de: educación formal en el ámbito de la ANEP; centros de educación no formal como CECAP y PAS; instituciones asociadas a la Unesco; y, además, adultos: responsables de la elaboración de alimentos en los centros educativos de educación formal y no formal. jubilados del plan Ibirapitá.

Se propone la presentación de una receta saludable y tradicional por cada uno de los grupos intervinientes.

Asimismo, se alienta a recoger las prácticas culinarias interculturales presentes en nuestra comunidad.

La postulación, de carácter grupal , implica la presentación de la ficha técnica de la receta, una reseña y una imagen.

Las recetas seleccionadas por el tribunal evaluador serán publicadas.

Cada grupo deberá estar integrado por un mínimo de tres personas.

El concurso contará con tres categorías de edades para las postulaciones. Ellas son: 3 a 11 años; 12 a 17 años; 18 años en adelante.

En el caso de que se presenten propuestas intergeneracionales, el criterio para elegir la categoría será decidido por el grupo, según la edad que en él predomine

La postulación será a través de un formulario on line.

La receta no debe ser extraída – total o parcialmente – de ningún texto editado en formato papel o digital.

La presentación a este llamado implica la total aceptación del contenido de estas bases, la autorización para incluir fotos con imágenes de personas y la cesión de derechos de autor por parte del grupo postulante, a efectos exclusivos de la publicación posterior y su distribución.

Tribunal evaluador – Conformado por un equipo multidisciplinario del que formarán parte sus organizadores.

El tribunal evaluador seleccionará tres recetas por cada categoría, correspondientes a un primer, segundo y tercer premios y, además, 21 menciones especiales.

Tanto las recetas ganadoras como las menciones especiales serán publicadas en un libro.

El tribunal evaluará la receta, imagen y reseña y se reserva el derecho de su publicación y edición en caso de que sean seleccionadas.

La premiación será de carácter grupal. Se premiarán las 3 categorías con 1.º, 2.º y 3.er premio por cada una de ellas: a) 3 a 11 años; b) 12 a 17 años; c) 18 años en adelante. Se seleccionarán 30 recetas, por lo que se entregarán un total de 30 premios: 9 premios mayores y 21 menciones, todos ellos a cargo de las instituciones participantes.

Las recetas seleccionadas serán publicadas en un libro.