Caso del Ministro Benech

En caso de constatarse la conducta atribuida al docente constataría una “violación grave de la ética universitaria” lo que considera “inadmisible e inhabilitante para el ejercicio de cualquier función en nuestra universidad”, dice la ORT.

La Universidad ORT informó, a través de un comunicado difundido en su cuenta de Twitter, que realizó una investigación administrativa por los dichos de la ingeniera agrónoma y exestudiante del instituto, Virginia Bianchi. Bianchi había dicho que el actual ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Enzo Benech, había recibido ayuda de un docente en una de las pruebas, adelantándole las preguntas que iban a ser planteadas. Virginia Bianch, que a fines de los 90 cursaba el posgrado con Benech, denunció públicamente que para la prueba en cuestión los alumnos debían presentar un trabajo en grupo y luego hacer la evaluación individual. Contó que el actual ministro no había concurrido a las reuniones del grupo y que fue entonces cuando el profesor les entregó un sobre cerrado para que se lo entregaran a Benech. La Universidad ORT informó que tras la revisión de los registros “Ni la Sra. Bianchi ni el Sr. Benech completaron carreras o postgrados en la Universidad ORT Uruguay y por lo tanto ninguno de ellos recibió nunca un título expedido por la Universdiad”. A su vez explica que el docente que habría ayudado a Enzo Benech “no integra el cuerpo docente de la facultad desde hace más de una década y no mantiene actualmente relación laboral” con la institución. Además, la Universidad agrega que “no existe ni queja ni denuncia realizada por la Sra. Bianchi ni por ninguna otra persona en los archivos de la facultad respecto a la materia referida, cursada en 1997″. “En el marco de la investigación, la universidad está entrevistando a los 17 exestudiantes del curso, así como a funcionarios y exfuncionarios”, para determinar la veracidad de los dichos de Bianchi, explica en el comunicado. A su vez la universidad agrega que de constatarse la conducta atribuida al docente constataría una “violación grave de la ética universitaria” lo que considera “inadmisible e inhabilitante para el ejercicio de cualquier función en nuestra universidad”. La periodista Patricia Madrid, autora de la investigación, detalló en la mañana del lunes en el programa Así nos va de radio Carve que se trataba de la materia Comportamiento Organizacional, que era dictada en ese entonces por el ingeniero agrónomo Rafael Rubio. El docente reconoció, en diálogo con la periodista, que le había pasado las preguntas a Benech: dijo que la razón era que el actual ministro estaba complicado para estudiar ya que había comenzado a trabajar en la dirección del Instituto Nacional de Semillas (Inase). De todas maneras, a pesar de la ayuda recibida, Benech no culminó el posgrado.