-El hecho fue confirmado por el nuevo Subsecretario de Salud a EL PUEBLO José Luis Sadtjian y por la Directora del Hospital, Patricia Barusso

A través de su cuenta de Twitter, el Ministerio de Salud Pública informó que el laboratorio central de la cartera confirmó el primer caso de dengue autóctono en el país. Pero al no contar con información suficiente sobre este caso, EL PUEBLO consultó al nuevo subsecretario de Salud, el Dr. José Luis Satdjian.

Tras ser consultado por este diario, el noven jerarca manifestó que el caso fue comprobado por el laboratorio clínico de la cartera y remitió a EL PUEBLO al comunicado oficial.

Casi al mismo momento, fue consultada la directora del Hospital Regional Salto, Patricia Barusso. La jerarca del principal centro asistencial del departamento, informó que el caso había dado positivo y que se estaban tomando todas las medidas para extremar los cuidado a este respecto.

La persona infectada se encuentra bien y ya superó la fase sintomática de la enfermedad. El caso se dio en el departamento de Salto. El Ministerio informó que se activaron los protocolos de actuación en relación al vector de la enfermedad, el mosquito Aedes Aegypti, y la vigilancia en torno a la posible aparición de otros casos clínicos compatibles con la afección.

«El personal desplegado en territorio incluye a la directora de la Unidad de Zoonosis y Vectores, que se desplazó de inmediato a la ciudad de Salto, así como el personal de la Dirección Departamental de Salud, capacitado para estos fines», agregó el Ministerio de Salud Pública.

El paciente afectado se encuentra bien, en su casa y ya superó la fase sintomática de la enfermedad.

INFORMACIÓN OFICIAL

EL PUEBLO dialogó con la Directora del Hospital Regional Salto, Dra. Patricia Barusso, quien manifestó que, dio positivo el resultado emitido por el laboratorio central de Ministerio, que efectuó el análisis, y que efectivamente existe el primer caso de dengue autóctono en el país.

En tanto, desde la cuenta de twitter del Ministerio de Salud Pública informaron que: «En el día de hoy (por ayer), el Laboratorio central del MSP confirmó un caso de Dengue autóctono en nuestro país».

Señalan que «el personal desplegado en territorio (Salto) incluye a la directora de la Unidad de Zoonosis y Vectores, que se desplazó de inmediato a la ciudad de Salto, así como el personal de la Dirección Departamental de Salud, capacitado para estos fines».

«En cuanto a la persona afectada, se encuentra clínicamente bien, en domicilio, habiendo superado la fase sintomática de la afección. De acuerdo a nuestra política de transparencia mantendremos informada a la población», sostienen.

ENFERMEDAD – DATOS A TENER EN CUENTA

Los signos y los síntomas más frecuentes de la fiebre del dengue incluyen los siguientes: – fiebre alta, posiblemente de hasta 105ºF (40ºC). – dolor detrás de los ojos y en las articulaciones, los músculos y/o los huesos.- fuerte dolor de cabeza. – sarpullido en la mayor parte del cuerpo.- sangrado leve en la nariz o las encías.

El dengue puede ser mortal. El dengue es una enfermedad tropical transmitida por la picadura de un mosquito que provoca altas fiebres, malestar y decaimiento y que, en su tipo hemorrágico, puede ser mortal.

El dengue tiene un período de incubación de entre 3 a 15 días, y se divide en 3 etapas: Etapa febril (días 0 a 5 de la enfermedad); Etapa crítica (días 5 a 7 de la enfermedad); Etapa de recuperación (luego del 7º día de enfermedad).

Dengue con signos de alarma: El paciente puede presentar: dolor abdominal intenso y continuo, vómito persistente, acumulación de líquidos, sangrado de mucosas, alteración del estado de conciencia, hepatomegalia y aumento progresivo del hematocrito.

En casos graves, el dengue puede complicarse convirtiéndose en dengue hemorrágico, cuando se presentan sangrados tanto internos como externos. O en shock hemorrágico, cuando la sangre no fluye a los órganos principales del cuerpo, lo que puede causar la muerte. No hay vacuna para combatir el dengue.

No dé ibuprofeno (Motrin, Advil) ni aspirina ni medicamentos que contengan aspirina. Moje la piel del paciente con una esponja con agua templada si la fiebre continúa alta. Dé acetaminofeno o paracetamol (Tylenol, Panadol) cada 6 horas si es necesario para bajar la fiebre alta (máximo de 4 dosis diarias).