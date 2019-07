Como es de público conocimiento, la tradicional empresa COFUESA, ex Urreta y luego Refrescos U, la semana pasada decidió enviar al seguro de desempleo a once de sus trabajadores, lo que se convirtió en una muestra más de la compleja situación económica y de relaciones laborales que está viviendo. Los once funcionarios conforman la totalidad de la plantilla que trabajaba en la distribuidora. Vale agregar que de ellos, nueve están agremiados y dos no.

En este contexto, el vínculo entre la empresa y los funcionarios no es para nada bueno. De hecho, el PIT CNT ha denunciado incumplimiento de un acuerdo entre las partes, acuerdo que en principio tenía una duración de 45 días y que implicaba a los trabajadores no realizar ninguna manifestación, y a la empresa no enviar a nadie al seguro de paro. Sin embargo, el envío al seguro se produjo a los 30 días.

En la jornada de ayer, EL PUEBLO mantuvo contacto con uno de los funcionarios afectados por la situación, Juan Carlos Albano, quien enfatizó especialmente en el pedido de que la empresa “no mienta más” y, sobre todo, que pague las deudas que aún sigue manteniendo con los trabajadores.

Comenzaba expresando Albano: “La reflexión más importante que puedo decir hoy es pedir que se dejen de jugar con la gente y paguen lo que deben, no es mucho, sabemos que la plata está y que la están usando a esa guita para castigar nuestras represalias contra la empresa. La verdad es que es lamentable… lamentable que la empresa esté negándose a pagar, jugando con la necesidad de los funcionarios; si se terminó todo, bueno… veremos la forma, veremos el final de esto”. Pero, según Albano, lo que debe asumir la empresa y con urgencia es “el pago de lo adeudado hasta este momento, que la empresa tiene la obligación de pagar”, y consultado sobre cuáles son esas deudas, explicó: “como por ejemplo los aguinaldos y algunas otras cosas más, como las partidas fijas, etc., etc.”. Respecto a cuáles son las respuestas que se les ha dado hasta ahora ante estos reclamos puntuales, dijo que “nos vienen semana a semana diciendo: vamos a ver si esta semana les pagamos, después si la otra semana se lo pagamos, y así…Eso es jugar con la necesidad de la gente”.

Además, Albano insistió en más de una ocasión durante la entrevista, en el pedido de “que no mientan más”. Y explicó: “que no digan que la distribución no la tiene Roig, o que a lo mejor después se la van a sacar y nos la van a dar a nosotros de nuevo. Eso es mentira. Roig ya les dio plata, ya les pagó y ya aseguró la distribución de los refrescos. Que nos canten la verdad. Ya devolvieron el depósito, ya cerraron la distribuidora, y van a la Dirección Nacional de Trabajo (DINATRA) a mentir. Eso es lo que te puedo decir hoy, lo que en este momento sentimos”.

“No tenemos prácticamente ninguna esperanza”.

Finalmente, consultado sobre si mantienen esperanzas de ser reintegrados al trabajo en la empresa, Albano no se mostró para nada optimista. “Lo que pasa es que el lugar de trabajo ya no existe más, el galpón era alquilado y se lo devolvieron al propietario; por otra parte la distribución la tiene Roig y no creo que se la vayan a sacar, porque sabemos de buena fuente que volcó una plata importante. Así que reintegrarnos, creo que no. Nosotros estamos despedidos, si bien ellos no nos despidieron aún, de hecho no tenemos más lugar de trabajo, no tenemos más nuestra función”, señaló. Dijo asimismo que la única solución podría ser que fuesen “absorbidos desde Cofuesa como cooperativistas”, algo que ya han solicitado en más de una oportunidad, pero que no creen que suceda porque “ya lo hemos intentado sistemáticamente y siempre la respuesta fue negativa”. Finalmente, Albano fue categórico al afirmar que “no tenemos prácticamente ninguna esperanza. La confianza se ha perdido totalmente, nos han mentido demasiado, la confianza ya no existe, se perdió hace mucho tiempo”.

Jorge Pignataro