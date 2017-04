El anuncio oficial, escrito, firmado, no lo tenemos, estamos volviendo en auto con (el médico) Bernabé Bentancour y no estamos volviendo con lo que en realidad pensábamos que íbamos a tener. Nos pidieron tres o cuatro aclaraciones más y algunos aspectos más, pero bueno, se trabajó sobre la base de que lo van a habilitar”, dijo ayer a EL PUEBLO cuando estaba en pleno viaje de regreso a Salto, el presidente del Centro Médico, Arturo Altuna, luego de la reunión mantenida con el ministro de Salud Pública, Jorge Basso por el tema del IMAE.Con desazón por no haber concretado de una vez la autorización del IMAE, sobre todo por el revuelo causado ante la opinión pública tras conocerse la versión de las diputadas del Frente Amplio de Salto, Catalina Correa y Manuela Mutti, de que el ministro Basso habría mantenido una reunión con la bancada de legisladores oficialistas para anunciarles su compromiso de habilitación del IMAE, Altuna dijo que “nos llamaron a una reunión para la cual nosotros vinimos preparados paras recibir la autorización oficial”.

“O sea que se dilató un poco esto”, afirmó Altuna que aún mantiene la esperanza de que en los próximos días luego de una nueva reunión, las cosas puedan tener otro camino. Sin embargo, a esa misma hora el ministro de Salud Jorge Basso, salía en televisión diciendo que estaban “echadas las condiciones para seguir avanzando sobre la documentación pertinente de cara a una habilitación de IMAE para Salto”.

Porque lo que el ministro le habló a los diputados del Frente fue otra cosa, porque a ellos les dijeron que estaba autorizado y eso fue lo que salió en toda la prensa, pero no tengo idea qué pudo haber pasado. Porque nos citaron a una reunión para aclarar algunos aspectos técnicos que nosotros pensamos que eso ya estaba superado”, señaló. “Pero bueno, la idea que teníamos era que lo iban a autorizar y que después ellos iban a plantear esas aclaraciones en los próximos días”, admitió Altuna.

¿Y TACUAREMBÓ?

Por otro lado, el titular de la Sociedad Médico Quirúrgica de Salto, aclaró que “me parece bien que salga el (IMAE) de Tacuarembó también. Nosotros no estamos en contra de eso, no estamos en desacuerdo con que se habilite el IMAE en Tacuarembó, creemos que volviendo al año 2012 habría que darle cumplimiento al anuncio del ministro (de Salud) de la época que anuncia dos IMAE, uno en Salto y el otro en Tacuarembó, hay que autorizar los dos me parece que está bien. Son áreas geográficas distintas, pacientes de distintas regiones del país y estaría bueno que lo autorizaran también”.Ahora, dijo Altuna que lo que resta es “seguir trabajando, ya que la semana que viene o la próxima vamos a contestarle junto a las autoridades del Sanatorio Americano esos tres o cuatro puntos al ministro y ahí esperamos que esto finalmente se concrete”.

CONFUSO

No obstante, uno de los principales coordinadores de la comisión que trabaja con las fuerzas vivas por el IMAE para Salto, el comunicador Carlos Ardaix, dijo que “vemos que con la reunión de hoy (por ayer) todo está por lo menos algo confuso. Porque por un lado hay medios que hablan que la concreción es un hecho, pero lo que nos transmiten quienes participaron de la reunión es que desde el Ministerio les pusieron trabas porque les pidieron cosas que no les habían pedido nunca”.

Ardaix señaló que el tenor del encuentro ayer con las autoridades del Centro Médico y del sanatorio Americano y el Ministro de Salud Pública es “distinto de lo que aparentemente el ministro le mencionó a la bancada de diputados del Frente Amplio, pero hoy les dijo a los de Salto que se necesitaban determinadas condiciones para que se cumplieran los requisitos. Son nuevas exigencias las que se plantearon”.

El comunicador afirmó que hoy a las cinco de la tarde está citada la comisión de trabajo Pro IMAE en las instalaciones del Centro Comercial para analizar el tema. “Teníamos unas expectativas fundadas en los actos del mismo ministro, que le comunica a la bancada del Frente que el IMAE está aprobado, bueno, qué vamos a entender nosotros entonces y se preveía que en esta reunión de hoy (por ayer) en Montevideo, ya se estaba negociando una fecha de apertura”, indicó.

“Hay confusión y desconcierto con respecto al tema, e incluso hablé con Manuela Mutti que es la diputada del Frente Amplio y le pasa lo mismo”, aclaró Ardaix. Pero destacó que “acá lo más importante es que la gente que está trabajando con respecto al tema, que es mucha, debe mantener por sobre todas las cosas, la unión y el hecho que lo único que importa es el objetivo final, que es tener el IMAE”.