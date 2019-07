29 y 30 de agosto

El grupo de Estudios de la Participación y la Descentralización (GEPADE) informa que continúan abiertas las inscripciones y envíos de resúmenes para participar del Congreso “Desafíos de la Participación en los procesos de Desarrollo Territorial”.

Este Congreso se desarrollará en la sede Salto Udelar, el 29 y 30 de agosto de 2019 en el marco de los 10 años de existencia del mencionado grupo, perteneciente al Departamento de Ciencias Sociales del Cenur Litoral Norte. Se contará con la presencia de referentes académicos de Colombia, Argentina, Brasil y Uruguay (ver archivo adjunto con temáticas propuestas y cronograma).

La Convocatoria a presentación de resúmenes tiene como fecha límite de entrega el 15 de julio de 2019. Quienes deseen participar del Congreso, ya sea como expositora/o o asistente, deben inscribirse a través de la página ww.gepade. edu.uy en ese mismo sitio se deberán cargar los resúmenes.

La conferencia inaugural estará a cargo del Dr. Rodrigo Arocena y la de cierre contará con la presencia del Dr. Carlos Rodrigues Brandao.

Temáticas propuestas a trabajar en formato panel (más información en archivo adjunto:

– Metodologías Emergentes: Alejandro Noboa (Udelar Uruguay), Natalia Luxardo (UBA Argentina) y Erika Torrejón (U. de Antioquia Colombia).

– Políticas Públicas Participativas: Natalie Robaina (Udelar, Uruguay), Mariano Suárez (Udelar Uruguay) y Alberto Ford (UNR Argentina).

– Desarrollo Territorial: Pablo Costamagna (UTN Argentina), Diego García da Rosa (Udelar Uruguay).

Este año el grupo cumple sus primeros 10 años y lo celebramos con la organización de este Congreso titulado «Desafíos de la Participación en los procesos de Desarrollo Territorial. 10 años del GEPADE».

La producción académica de estos años ha permitido el desarrollo de distintas actividades de investigación, que en algunos casos responden a demandas provenientes de diferentes instituciones locales y regionales, y en otros, a esfuerzos sistemáticos de producción de conocimiento original y de reflexión conceptual sobre la temática del Desarrollo y en ese marco sobre Descentralización y Participación.

En este evento debatiremos sobre estos temas para aquilatar su estado actual y su proyección futura en los años venideros.

El Grupo, de once investigadores radicados en Salto (Uruguay), cuenta hoy con más de 40 publicaciones en distintos formatos, nacionales e internacionales, libros de autor y libros colectivos, así como artículos de revistas científicas; organización de eventos académicos con la participación de prestigiosos docentes nacionales y extranjeros; esta producción ha permitido una fuerte insercion y relacionamiento con el medio, manteniendo convenios y acuerdos de cooperación técnica en forma permanente con organismos Municipales, Sub Nacionales y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), y otras entidades; Centros Comerciales; Comisión Técnico Mixta de Salto Grande, asociaciones civiles, entre otros.

En el marco institucional presentado, este grupo de investigadores ha desarrollado investigaciones tendientes a dar cuenta de los impactos sociales políticos e institucionales en el territorio como producto de las transformaciones del Estado, de las políticas públicas y la participación ciudadana.

Dichas investigaciones han aportado a esta área de conocimiento una valiosa sistematización de datos de la realidad nacional y regional, así como también se ha logrado un nivel de reflexión y conceptualización teórica que nos vincula en forma permanente con otros grupos de investigadores

nacionales y de la región; con una presencia importante en distintos Congresos y Seminarios a través de ponencias y presentaciones de libros. La investigación desarrollada, ha permitido una fuerte vinculación de la investigación con la enseñanza de grado y posgrado, en este marco se ofrecen Seminarios Temáticos y Multidisciplinarios en las Licenciaturas y Ciclos Iniciales que se imparten en la Sede Salto del CENUR Litoral Norte y en universidades latinoamericanas como la de Guanajuato, Chihuahua de Chile, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Tecnológica nacional en Argentina, la Universidad de Antioquia en Colombia entre otras. El objetivo general por el que trabaja el Grupo tiene que ver con desarrollar una agenda de investigación que permita avanzar en la generación de conocimientos sobre los procesos de descentralización, participación, innovación, gestión y políticas públicas en el marco del desarrollo regional. Y como objetivos específicos: – reflexión teórica conceptual, y metodoloógica sobre las lineas de investigación. – incorporación de jóvenes investigadores y estudiantes de Licenciatura o Maestría. – consolidación de articulaciones académicas nacionales/ regionales. – articulación de la investigación con ensenanza de grado y extensión. El contexto teórico de constitución y desarrollo del Grupo. La consolidación de la democracia como forma de gobierno y estilo de vida en nuestras sociedades no implica la presencia de mecanismos perfectos sino mas bien perfectibles. La necesidad imperiosa de su transformacion en la actualidad es condicion de su existencia en el futuro. Crear nuevas formas de ciudadania y fortalecer los mecanismos de acercamiento de las decisiones políticas a los implicados es una necesidad concreta de nuestra época.

De allí que el estudio de los procesos de descentralizacion como de participación ciudadana, como así tambien de las estrategias metodologicas de los abordajes de estas problematicas, sin duda, es una prioridad para las instituciones públicas. Especialmente a partir de la creación e implementación de las políticas descentralizadas de los ministerios del gobierno central, de la aprobación de la ley de Descentralización y Participación Ciudadana que crea el tercer nivel de gobierno entre otras transformaciones institucionales. La Universidad no puede estar ajena a estos procesos y de hecho no lo ha estado ya que el grupo de investigación que conformamos ha cultivado estos temas, pero además lo ha hecho desde una óptica solo posible si se está radicado en el interior o se estudian casos del interior del país.

Como actores privilegiados de estas propuestas descentralizadoras y de participación ciudadana, varios de sus miembros han trabajando en los propios procesos de descentralización desde su actuación en el municipio. Cabe decir que los estudios que hemos realizado hasta el momento siempre se han volcado a los actores institucionales y sociales implicados en estos procesos, buscando mejorar la acción institucional y la situación de los participantes en ellos.

Hay un aspecto central y coincidente en el trabajo que está realizando, esto tiene que ver con una doble finalidad: el estudio de la acción social a partir de un relevamiento de la perspectiva de los actores por un lado (condiciones subjetivas) y el estudio de la estructura de los macro procesos (condiciones objetivas de existencia) por otro.

La mirada que se propone es complementaria involucra directamente la percepción de los participantes las alternativas de mejora de los procesos como también la descripción y comprension de la realidad objetiva, mas estructural, de funcionamiento de dichos procesos. Se elige relevar la percepcion de los actores, considerando que es de primera prioridad para este tipo de procesos de mejora de la calidad democrática los fenomenos que ocurren en las transformaciones personales y colectivas de los participantes.