Será en la sede del Cenur de la Universidad de la República entre el viernes 24 y el sábado 25

A la organización de este Congreso Internacional de Derecho Procesal lo explica como “la locura por hacer cosas y la ganas de devolverle algo a la Universidad, ya que en 2017 hace 20 años que ingresé a la Facultad y si bien 20 años no es nada como dice el tango, es mucho a la vez y creo que debemos retribuirle algo con cosas importantes como el hacer un congreso que aporte mayor conocimiento científico a los operadores del Derecho”, dijo a EL PUEBLO el abogado procesalista y profesor de Derecho Procesal, Ivo Araújo. Explicó que en derecho procesal, que refiere a las estructuras de los procesos judiciales de cómo se arman y cómo proceden los mismos, Uruguay estaba bastante avanzado en relación al resto de los países del Latinoamérica, empero no así con respecto al derecho procesal penal, donde ahí se da el punto de inflexión en el que debemos mirar al exterior y en ese caso el ejemplo está en Chile, con su nueva reforma del proceso penal que tiene un modelo que otorga más garantías al justiciable.

“Para esto traemos no solo abogados sino también jueces uruguayos y operadores judiciales de Chile para que nos cuenten su experiencia y así podamos ver cómo proceden ellos en ese tema. Porque el derecho no es simplemente lo que prevé una ley, sino lo que pasa en la cancha, en los juzgados, cómo se encaran los problemas que surgen durante el proceso”, comentó el experto en la materia.

Expresó además que el proceso penal uruguayo que es el presenta más problemas en relación a la vulneración de derechos, tiene un problema actual que es que le atribuye al juez un doble rol, que investiga y que toma las decisiones, en lo que se llama sistema inquisitivo, “que es el que se plantea erradicar porque es poco aceptado por la civilización jurídica moderna y que por otra parte es contraintuitivo porque quien pretende investigar algo difícilmente vaya para atrás con su idea y ese es uno de los principios por los cuales primero el juez condena y luego procesa donde la neurociencia -que es otra de mis pasiones- le llama a eso el sesgo de confirmación”.

“El hecho de que el juez investiga y juzga como pasa en Uruguay, genera que en realidad los jueces por su propio rol, sean malos investigadores, no ellos en sí mismos, sino por su condición de juzgadores, porque uno de los dos termina matando al otro, el rol de investigador al de juzgador o viceversa, eso es la teoría de derecho procesal penal. Ahora el hecho de que el nuevo rol a raíz del proceso que se pretende implementar le dé potestades al fiscal permitirá políticas de persecución criminal, la intención de este nuevo proceso es que el juez no sea parte del mismo, sino que se dedique a juzgar, que no proponga pruebas, porque en caso de hacerlo estaría faltando a su imparcialidad”, expresó el Dr. Araújo.

DOS PROCESOS

BIEN DISTINTOS

Dijo que en el Uruguay pasan dos cosas bien dicotómicas entre sí, por un lado hay un proceso penal bien lento y por otro, un proceso laboral que ha sido reformado para que sea muy rápido.

“Lo dicen insignes procesalistas que cuando estamos dilucidando temas de dinero siempre tenemos un juez que está presente y que incide mucho en la dinámica del debate procesal, pero cuando tratamos algo tan sensible como es la libertad de una persona tenemos un juez ausente que no propone pruebas”, exclamó.

Añadió que “vemos por un lado que en el proceso laboral y en el propio proceso civil se le dan cada vez más facultades al juez y en el proceso penal, se las quitan”.

Todos estos temas se van a tratar en el Congreso Internacional de Derecho Procesal que será el viernes 24 y sábado 25 de marzo, allí se referirán a varios temas entre ellos el concerniente a la valoración de la prueba y las resoluciones judiciales.

Además se tratarán temas como el control de Casación y de Constitucionalidad, así como también el Control de Convencionalidad que es el control que se hace entre las leyes aplicables y las convenciones internacionales.

En la oportunidad habrá expertos de Argentina, Perú, Brasil, Ecuador, Paraguay, Chile y Uruguay, las inscripciones para los egresados pueden hacerse a través de la Asociación de Abogados de Salto, y de lo contrario a través de la cuenta en Abitab Nº71882 y que envíen la constancia de pago a través de la casilla de correo congresoderechoprocesalsalto @gmail.com; y en el caso de los estudiantes a través del Centro Estudiantes de Derecho en la propia Facultad.