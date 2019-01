EDUTIC

En los albores del S XXI en Uruguay no se había establecido aún un espacio de intercambio de experiencias en el área de Educación y Nuevas Tecnologías, surge así la idea de convocar el primer EDUTIC – En 2005, Contábamos para ello, con el respaldo de las Academias Previale, por lo que se consolidaba con esta propuesta el Centro de Extensión Cultural Academias Previale.

Mi experiencia como docente, el haber ocupado cargos de Dirección en Codicen, y en Liceos de Secundaria, con experiencia formativa en España, México y Chile, me permitieron concretar la primer propuesta con 180 participantes de Argentina, Colombia, Chile, Bolivia, Brasil y de todo Uruguay.

El respaldo de UTEMVIRTUAL de Chile, fue muy importante, sumado a algunos apoyos locales.

Así llegamos a la primera edición que luego se repite – en Salto, en 2006 (con apoyo de la Universidad Católica Sede Salto que nos facilita el local sede) y en 2007” – señala Previale.

IMPACTO DE EDUTIC EN OTROS PAÍSES

A partir de allí, los apoyos locales fueron difíciles de lograr y se reeditó la propuesta en 2009 pero en Montevideo y desde allí, la idea se ha exportado a:

Bolivia – Cochabamba con el apoyo del Centro de Formación EduAcación (Bolivia), Universidad Privada de Ciencias Administrativas y Tecnológicas UCATEC (Bolivia) Auspiciado: Administración Nacional de Educación Pública de Uruguay y el Colegio de Profesionales en Ciencias de la Educación de Cochabam ba (Bolivia).

Argentina: Chacabuco – Buenos Aires con la participación del Centro de Formación EduAcción (Bolivia), Portal Educativo A-Virtual (Argentina) Auspiciado: Dirección de Educación de la Municipalidad de Chacabuco y declarado de Interés Legislativo por la Honorable Cámara de Diputados de Buenos Aires.

Bolivia – Santa Cruz de la Sierra, con la participación del Centro de Formación EduAcción (Bolivia), Portal Educativo A-Virtual (Argentina) UTEPSA Universidad Tecnológica Privada de Santa Cruz.

Perú – Lima con la participación del Centro de Formación EduAcción (Bolivia), Portal Educativo A-Virtual (Argentina) y la Universidad Cayetano Heredia. Auspiciado por ANEP de Uruguay.

EDICIÓN 2019

La próxima edición serán para este año 2019 en Puta del Este (Uruguay); se cuenta con el apoyo del Hotel Enjoy (CONRAD) y del Instituto Universitario Sudamericano IUSUR con sede en Montevideo, además del Centro de Formación EduAcción (Bolivia) y el Portal Educativo A-Virtual (Argentina).

Las inscripciones ya están abiertas y se puede consultar la página de Facebook https://www.facebook.com/Edutic2019/ por más información.

TEMÁTICAS:

Educación y Sociedad de la Información. Formatos Educativos para el Siglo XXI.

El uso de la tecnología en el Aula. Experiencias de Educación a Distancia.

Las TICs en una sociedad inclusiva. Evaluación Educativa en esta nueva realidad. Las TICs en la Educación de Adultos.

OBJETIVOS

Generar un espacio de debate que potencie el intercambio de opiniones y favorezca la visión de la Educación del Siglo XXI en el marco de las TICs.

Socializar y contrastar experiencias, en el uso de la TICs para fortalecer la educación. Intercambiar experiencias de los investigadores y educadores, sobre el rol de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en el aula.

La incorporación de las TICs en la sociedad y en especial en el ámbito de la educación ha ido adquiriendo una creciente importancia y ha ido evolucionando a lo largo de estos últimos años, tanto que la utilización de estas tecnologías en el aula pasará de ser una posibilidad a erigirse como una necesidad y como una herramienta de trabajo básica para el profesorado y el alumnado.

La aparición de las nuevas tecnologías ha supuesto un cambio profundo en una sociedad que no en vano ha pasado a recibir el nombre de sociedad de la información.

En nuestro actual entorno y gracias a herramientas como Internet, la información está disponible en cantidades ingentes al alcance de todos.

Sería impensable esperar que un cambio de esta envergadura no tuviera impacto en la educación.

Otro de los impactos del uso de estas herramientas está en los contenidos curriculares, ya que permiten presentar la información de una manera muy distinta a como lo hacían los tradicionales libros y vídeos (sustituye a antiguos recursos). Para empezar, se trata de contenidos más dinámicos con una característica distintiva fundamental: la interactividad.

Ello fomenta una actitud activa del alumno frente al carácter de exposición o pasivo, lo que hace posible una mayor implicación del estudiante en su formación.

Los nuevos contenidos permiten la creación de simulaciones, realidades virtuales, hacen posible la adaptación del material a las características nacionales o locales y se modifican y actualizan con mayor facilidad.

Los profesores tienen la posibilidad de generar contenidos educativos en línea con los intereses o las particularidades de cada alumno, pudiendo adaptarse a grupos reducidos o incluso a un estudiante individual.

Además, el docente ha de adquirir un nuevo rol y nuevos conocimientos, desde conocer adecuadamente la red y sus posibilidades hasta como utilizarla en el aula y enseñar a sus alumnos sus beneficios y desventajas.

El profesorado manifiesta que el uso de las TIC tiene beneficios muy positivos para la comunidad escolar, su alta implicación con las TIC ha mejorado su satisfacción personal, el rendimiento en su trabajo y la relación con el alumnado, debido a la amplia gama de posibilidades que ofrecen.

Para continuar progresando en el uso de las TIC en el ámbito de la educación, se hace necesario conocer la actividad que se desarrolla en todo el mundo, así como los diversos planteamientos pedagógicos y estratégicos que se siguen.

La popularización de las TIC en el ámbito educativo comporta y comportará en los próximos años, una gran revolución que contribuirá a la innovación del sistema educativo e implicará retos de renovación y mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje.

Si queremos que nuestra sociedad no solo sea de la información, sino también del conocimiento, será necesario trabajar desde un enfoque pedagógico para realizar un uso adecuado de las TIC, a través del cual la creación de comunidades de aprendizaje virtuales y el tratamiento de la información, la generación de nuevas estrategias de comunicación y de aprendizaje sean imprescindibles.

Para llevar a cabo estas acciones se necesita un profesorado formado en este ámbito, que involucre a las TIC en la enseñanza de su alumnado y los oriente en un uso adecuado de ellas.