Miriam Amaro, cocinera y escritora

Cómo no vas a querer comer pescado?, si la educadora y yo fuimos a pescar para hacerles esta rica comida y nos picaron los mosquitos toda la noche…”. Así, la cocinera del CAIF (Centro de Atención a la Infancia y la Familia), “Los Gallitos”, Miriam Amaro, busca a través del cuento y la magia de la imaginación que los niños coman alimentos sanos. Por ese motivo, lanzó un libro de recetas saludables y cuentos infantiles que es un éxito en todo el país. Escribir es algo natural para Miriam Amaro. Escribe desde muy joven, para ella, para el mundo afro del cual se siente muy orgullosa de pertenecer y ahora también para los más pequeños a través de sus recetas de cocina saludable y cuentos infantiles. Amaro es cocinera del centro CAIF “Los Gallitos” y hace muy poco tiempo lanzó un libro titulado “Sueño”, con recetas saludables y cuentos infantiles impulsado por el por INAU (Instituto de la Niñez y Adolescencia del Uruguay) y distribuido en todos los centros CAIF del país.

Además, fue precisamente a instancias de ella, que se llevó a cabo el pasado miércoles el primer encuentro de cocineros de los Centros CAIF de Salto, tras participar en Paysandú de un encuentro similar, de donde trajo la idea para realizarlo en nuestra ciudad. En el encuentro de cocineros, se la vio muy feliz y eso fue lo que transmitió en sus palabras al ser entrevistada por EL PUEBLO, “estoy muy contenta con todo lo que logramos”, dijo Amaro, en referencia a una jornada que tanto para ella como para el resto de los cocineros y educadores de los CAIF fue muy enriquecedora y amena.

RECETAS SALUDABLES PARA TODOS LOS CENTROS CAIF

Amaro, publicó un libro denominado “Sueño”, sobre recetas saludables y cuentos infantiles vinculados a esas mismas recetas. Para la cocinera y escritora, es importante que los niños tengan una dieta balanceada y una alimentación saludable y por ese motivo buscó una forma divertida para que los niños coman alimentos sanos. En su libro hay un cuento para cada comida y de esta forma los niños prefieren esas comidas frente a la comida “chatarra”. “No es fácil que los niños coman algunas comidas y entonces encontré la manera a través de un cuento, como el de la lenteja y otros más, que puedan comerlos con facilidad. Es un trabajo que hicimos con la educadora, en equipo y así salió la publicación, de las recetas y los cuentos que hacíamos en el CAIF”, comentó.

ENTRE CUENTOS Y RECETAS

De chiquita lo que anhelaba era escribir y la cocina surgió un poco a instancias de la vida misma, por una oportunidad laboral, que de a poco le ganó el corazón y así confluyeron ambas pasiones para que pudiera publicar un libro de recetas y cuentos.

“Me fui encariñando con mi trabajo (en el CAIF Los Gallitos) y cocinarle a los niños para mi es algo hermoso. No sé cómo se fue dando esto de escribir y contar cuentos. Lo primero que quice fue escribir para las cocineras de Salto y después, apoyada por las autoridades que me fueron ayudando todo se dio de manera increíble y así se publicó el libro a nivel país, se hicieron mil copias que se distribuyeron en todos los centros CAIF”, precisó Amaro. El éxito la lleva a continuar por este mágico camino culinario a través de las letras y en breve lanzará un nuevo libro sobre lo que fue el primer encuentro de cocineros de los CAIF realizado en Salto.

FRUTAS, VERDURAS Y CEREALES

Para Amaro, no es tan difícil hacer que los niños coman alimentos saludables si se los estimula desde pequeños. Así, se realizan recetas desde cremas, frutas y tartas de verduras evitando la comida chatarra. Sus recetas incluyen muy poca harina y muchas frutas, verduras, cereales como la avena y semillas. “Con las verduras hay infinidades de recetas y los niños las comen”, comentó la entrevistada.

En cuanto al costo de una comida saludable, la cocinera del CAIF, señaló que si bien “está todo caro hoy en día”, hay que pensar en lo que uno se va ahorrar en el cuidado a la salud. Además, señaló que es importante que los niños puedan conocer otros tipos de frutas más allá de las clásicas como la banana y la manzana. El kiwi, el ananá, el mango, la papaya, son frutas que no se compran muy seguidos pero es importante aunque sea una vez por semana comprar aunque sea una fruta diferente para que los niños la conozcan y la puedan probar.

RECETA: “FLAN DE FRUTAS”

Entre sus recetas favoritas mencionó el flan de frutas. Lleva 6 huevos, dos manzanas, una banana, una pera, un kiwi (todos en rodajas) y un mango rayado (opcional). Todo eso se coloca en un bol con avena, muy poquito de azúcar, se mezcla bien y se lleva al horno por 25 o 30 minutos aproximadamente. Así, se obtiene un delicioso flan de frutas, según Miriam Amaro.