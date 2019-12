Los empresarios comparten la visión del futuro gobierno, mientras que el PIT ve con preocupación que se derogue el decreto de ocupaciones

La futura Ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, ratificó que los laudos que surjan de los Consejos de Salarios en el próximo gobierno deberán contemplar las diferencias entre las empresas.

Las negociaciones futuras entre las partes deberán tener en cuenta elementos como los mercados, la ubicación geográfica y el tamaño de las empresas. A juicio de Arbeleche, los laudos tienen que contemplar de manera diferente a las empresas, porque tienen productividades distintas. La futura titular del MEF abogó por un Consejo Superior Tripartito “sin imposiciones”, donde empresarios, trabajadores y el Estado, revisen los temas y se negocie a través del diálogo. “Los Consejos de Salarios se tienen que fortalecer, los tenemos que mejorar y en eso tampoco va a haber ninguna sorpresa”, sostuvo Arbeleche. Tras el discurso de la futura Ministra de Economía, el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, expresó que hay temas que hay revisar y que despiertan preocupación como que solo se lauden salarios mínimos y la derogación del decreto de ocupaciones. Para Pereira, la derogación responde a “razones ideológicas”. Y, ejemplificó, que “si hay dos empresas que se ocupan en el año de mayor negociación colectiva en 100.000 posibles ocupaciones, para encontrar un empresario ocupado tiene que llenar el Parque Viera. Eso no puede ser la preocupación central de ningún gobierno electo en ninguna parte del mundo”. “Cuando sea necesario va a haber ocupaciones en Uruguay”, reafirmó Pereira. Las prioridades del PIT-CNT serán los aumentos generales de los salarios y que no solo se lauden los mínimos, y que la negociación colectiva sea por rama de actividades. El titular de la central de trabajadores y Lacalle Pou acordaron reunirse la semana que viene para abordar temas prioritarios. Por su parte, los empresarios evaluaron como positivos los anuncios hechos por Arbeleche en el marco del Día del Exportador. El presidente de la Cámara de Industrias del Uruguay, Gabriel Murara, expresó que aportaron iniciativas para la mejora de la competitividad a incluir en la ley de urgente consideración. Rebaja del gasto público, mejora en las relaciones laborales, un tipo de cambio flotante que no genere atraso cambiario, son algunos de los conceptos compartidos por los empresarios.