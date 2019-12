Mesa Interinstitucional de Tránsito planifica las noches del 24 y 31

Una de las instituciones que integran la Mesa Interinstitucional de Tránsito en Salto es el Departamento de Tránsito de la Intendencia, y un sector de este es Seguridad Vial, área que trabaja especialmente en educación y prevención y cuya coordinadora es la Dra. Andrea Cardozo, con quien días pasados dialogó EL PUEBLO. Consultada acerca de los operativos que se prevé aplicar, como es habitual, para las noches del 24 y 31 de diciembre, dijo que “como siempre van a haber controles, eso se está coordinando a través del Jefe del Cuerpo Inspectivo, el Director de Tránsito y el Ministerio del Interior (Policía); serán operativos especiales de control de alcoholemia, velocidad, etc., debido a la gran afluencia de público que habrá, tanto en el tránsito vehicular como peatonal”. Pero a pesar que “eso se está organizando”, al decir de Cardozo, lo importante es “sobre todo cambiar la cultura, cambiar nuestro chip, que no sea necesario que nos tengan que detener y nos constaten que estamos conduciendo con alcohol en sangre”, expresó.

VELOCIDAD, ALCOHOL Y PAVIMENTO MOJADO

El respeto por la velocidad con que se conduce es uno de los temas más importantes a atender, “uno de los temas más graves y que más tragedias trae”, dijo la jerarca entrevistada, al que si se le suma la pérdida de reflejos que implica consumir alcohol y la posibilidad de que las calles estén mojadas por lluvia (como fue el caso del último accidente fatal en la ciudad, donde un joven falleció tras accidente en Avda. Barbieri), puede traer consecuencias gravísimas y fatales. Es lo que se conoce como “aquaplaning”: situación en la que un vehículo atraviesa a cierta velocidad una superficie cubierta de agua, llevándolo a una pérdida de tracción y control del mismo por parte del conductor. En cuanto al control de exceso de velocidad, dijo que “Salto cuenta con un radar, avalado por las normas técnicas pertinentes, que capta qué vehículo es y a qué velocidad transita, un radar adquirido hace un tiempo entre la Intendencia y Salto Grande”.

Estudios científicos de los Dres. Fernando Machado y Marcelo Mion (que estuvieron en nuestra ciudad en las actividades de “Mayo Amarillo”) revelan que no importa la cantidad de alcohol que haya consumido quien maneja, sea cual sea esta cantidad, los efectos pueden ser graves o fatales, porque los reflejos del conductor siempre disminuyen por mínima que sea esa cantidad. Por eso recordó Cardozo una vez más que, para quien conduce un vehículo, la tolerancia al alcohol en nuestras leyes es 0 (cero) y que por lo tanto “si a alguien el resultado de la prueba de espirometría le da 0,1 ya habrá una sanción administrativa, pero también se le retira el permiso único nacional de conducir; si no es reincidente y hay una graduación mínima de alcohol, la sanción es por 6 meses sin permiso de conducir, por eso la gente tiene que pensar que a veces también esto le puede traer problemas en el trabajo, por ejemplo aquellos que necesitan manejar como parte del trabajo”.

Asimismo explicó que en caso de ser un conductor reincidente, “aumenta la sanción y la multa, que también aumentan según la graduación alcohólica que presente”. En este sentido, aclaró además que “si el conductor tiene más de 1,20, todas las intendencias tienen que remitir el caso al Juzgado de Faltas, que trabaja en Montevideo, acá (en el interior del país) lo trabaja el Juzgado de Paz Departamental; la jueza analiza, tipifica una falta y la persona puede ser plausible de realizar trabajos comunitarios. También hay que tener en cuenta que en el caso que el infractor sea un menor de edad, la responsabilidad recae en los padres”.

En España, así como en otros países, a quien comete una infracción de tránsito grave en estado de ebriedad o sin poseer licencia habilitante, “se le tipifica no delito culposo sino doloso”, comentó Cardozo, agregando que “a nosotros (en Uruguay) aún no nos ampara la ley en eso”. Sobre el hecho de promover sanciones más duras, dijo Cardozo: “no sé si mejoran el tránsito pero por lo menos concientizan más y en otros países ha dado buenos resultados”.

LA CLAVE ES PREVER SITUACIONES, QUE SE HABLE COMO TEMA DE FAMILIA

Para la doctora Andrea Cardozo lo fundamental “es trabajar en educación y en controles de la misma forma; una sola de estas dos cosas no sirve para nada”. Entiende que “la clave es prever, si va a tomar alcohol no maneje; si no previó y tomó aunque sea un vaso, llame a alguien y que maneje otra persona, o viaje en taxi. Por eso la Mesa Interinstitucional Salto viene haciendo una campaña de concientización que se llama Prevención en Movimiento. El conductor tiene que hacer una serie de acciones antes, para prevenir o minimizar los riesgos, como por ejemplo revisar el estado del vehículo, sobre todo cuando se va de vacaciones; y las familias, así como organizan dónde van a pasar, con quién, qué van a comer, etc., tienen que organizar el regreso. Si sabemos que vamos a tomar alcohol o los jóvenes van a ir a bailar, hay que planificar cómo regresar, ese debe ser un tema de familia, el regreso, porque siempre esperamos que regresen sanos y salvos, pero pueden ocurrir cosas que nos dejen emociones profundas para toda la vida”, sostuvo.

Insistió por otra parte en que se respeten las señales de tránsito, Y enfatizó principalmente en dos: “PARE” y “CEDA EL PASO”, recordando que en el primer caso, “aún si se ve que no viene nadie hay que detener completamente el vehículo, porque el cartel está colocado justamente en esquinas o avenidas sumamente peligrosas, y en el segundo disminuir la velocidad de la marcha”.

DE 2018 A 2019 LA SINIESTRALIDAD FATAL HA BAJADO

Finalmente, comentó Cardozo que “la siniestralidad más grande se da en jóvenes que transitan en motos, por eso hicimos la campaña Vivir en dos Ruedas”. Y añadió: “hace poco se dio a conocer el primer informe de siniestralidad en el Uruguay y se ha bajado la siniestralidad fatal; 528 personas fallecieron en el año pasado y este año van falleciendo 380; esto es hasta el 8 de diciembre, se estima que terminaríamos el año con 401 una personas fallecidas. Por supuesto que hay mucho todavía para trabajar, porque una sola persona fallecida ya es un problema, estamos hablando de vidas humanas, entonces es difícil hablar de números cuando hay detrás familias con mucho dolor”.