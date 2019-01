Hasta el 28 de febrero recibimos las inscripciones para jóvenes aspirantes a las becas 2019 así como para los becarios que soliciten la renovación de la beca para el año que viene

La beca consiste en un apoyo económico mensual de $ 7.696 mensuales (valor 2018 de 2 BPC), se otorga durante un máximo de diez meses para los estudiantes de renovación y de ocho meses para quienes la solicitan por primera vez.

Están destinadas para apoyar a estudiantes de bajos recursos de la Universidad de la República, de la Universidad Tecnológica y del nivel terciario del Consejo de Educación Técnico Profesional. Pueden solicitarla jóvenes que ingresan a la educación terciaria en 2019 o que ya estén cursando alguna carrera.

Los estudiantes deben inscribirse en el portal de la organización, en la sección “Autogestión” y completar el formulario de inscripción (se sugiere leer atentamente las instrucciones para completar dicho formulario con el fin de evitar errores en la inscripción).

Una vez finalizada la inscripción se enviará un mail a su casilla de correo indicando los pasos a seguir: lugar y fecha de la entrevista y documentación a presentar, etcétera.

Es fundamental que el postulante se presente con toda la documentación que se solicite, en el día y hora adjudicada.

El único medio de inscripción es a través del Portal de Estudiantes, vía on line.

Las inscripciones y renovaciones las debe efectuar el propio estudiante, registrándose con un usuario y contraseña. El mail utilizado debe ser personal (no de un familiar o conocido). Se rechazarán las solicitudes realizadas por otras personas.

La solicitud de inscripción no se considerará finalizada hasta que: los que están cursando presenten la escolaridad y los que van a comenzar a estudiar presenten la inscripción.

Todos los solicitantes podrán tener información relativa al proceso de evaluación de las becas accediendo al Portal del Estudiante o en la APP Mi Beca.

Ingresando con su usuario y contraseña podrán ver si la solicitud aún está en estudio, fue aceptada o rechazada (en ese caso figurará el motivo del rechazo). En caso de que se realicen consultas por otros medios, solamente se responderán cuando son realizadas por el titular de la solicitud desde el mail registrado.

No se responderán consultas realizadas por casillas de correos distintas a las registradas en el Portal. Tampoco se responderán (por ninguna vía) dudas o reclamos realizados por familiares o conocidos ya que la información es confidencial (de acuerdo a la Ley de Protección de Datos).

Registrarse en – Autogestión: ingresando tus datos personales básicos se te otorga un usuario y contraseña.

Antes es imprescindible imprimir y leer atentamente el instructivo.

Es importante recopilar todos los datos que el instructivo sugiere.

Recomendamos leer atentamente la normativa vigente respecto a las becas ya que el Formulario a completar es una Declaración Jurada.

Ir a Menú y Solicitud de beca para completar el formulario electrónico de solicitud (se puede realizar en varios días guardando la información ingresada).

El trámite de solicitud se considera iniciado una vez que se completaron todas las páginas del Formulario y fue enviado.

1. La confirmación del envío y los pasos a seguir para finalizar el trámite se enviarán al correo registrado, en caso de no recibir la confirmación buscar primero en “correo no deseado”y si no hay información, escribir a becarios@ fondodesolidaridad.edu.uy

Luego de enviado el formulario se debe concurrir a la entrevista citada (no es necesario venir con los padres).

El Departamento de Becas estudiará el formulario y la documentación presentada

El resultado de la solicitud de la beca (si es aceptada o rechazada) se informará en Autogestión en Estado de Solicitud o mediante notificación la App Mi Beca.