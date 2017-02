Se despidió de sus hijos (de 2 y 8 años) normalmente para ir a cobrar al shopping y desde entonces nadie más supo de ella.

Se trata de Lorena Paola Freitas Cayetano, de 31 años, quien desapareció de su hogar el pasado sábado 4 de febrero y sus familiares la buscan desde entonces sin ningún tipo de novedades.

Su esposo, Gustavo Curizo, con quien convive desde hace once años, visitó nuevamente la redacción de EL PUEBLO para solicitar a la población que pueda tener alguna noticia sobre Lorena Fleitas, que se comunique a la Seccional Policial más próxima o al 092650184, para tratar de dar con su paradero.

Según comentó, la Policía no tiene pistas al respecto sobre lo que pudo haber sucedido y la angustia sobre todo por ver a sus hijos pequeños que preguntan por su madre y la extrañan lo mantiene muy afligido. La familia maneja todo tipo de hipótesis, y no descartan que se pueda tratar de un caso de trata de blancas.

Lorena Freitas llevaba puesto el día que desapareció una calza de color negro, zapatos deportivos, una mochila negra y un paraguas porque el día que salió llovía.

“Yo lo único que pido es que si ella está viva y tiene alguna forma de comunicarse, que se ponga la mano en el corazón y piense en los hijos. No hay ninguna pista de nada, pero ella no se despidió como para decir que se iba a ir, pero si la tienen encerrada y no puede hablar con nadie no sé cómo vamos a hacer para dar con ella”, dijo con honda congoja Curzio.