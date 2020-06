Existen dos maneras de solucionar un problema. Una forma es la teoría y la otra forma es la que efectivamente funciona.

La emergencia sanitaria no llegó exenta de problemas para el departamento. Problemas que iban a existir de todos modos, no nos engañemos, pero que hoy se ven agudizados.

Si bien la causa de aquello que nos quita el sueño es dinámica, la solución parece ser estática.

Lo primero que Salto se pregunta cuando amanece y lo último que permanece en el aire, presente para todos, cuando el sol se esconde del otro lado del río mientras le damos la espalda, es lo mismo ¿que va a hacer la Intendencia para solucionar nuestros problemas?

En la antigüedad todos los caminos llevaban a Roma, hoy todos los problemas llevan a Uruguay y Juan Carlos Gomez.

Es mentira que una persona o un partido pueda cambiar un departamento entero. Como sí ganar una elección te otorgara una herramienta omnipotente para poder solucionarlo todo y lo único necesario fuera la buena fe de quién la maneja. Simplemente porque no cuenta con las competencias ni con los recursos necesarios

Una ciudad es el resultado de las acciones de todas las personas que pasan por ella a lo largo del tiempo, no de un poder centralizado financiado por las arcas del Estado.

Las soluciones sólo pueden ser transversales a la sociedad, donde se presente un frente común para defender el departamento. Todos en la misma sintonía. Manteniendo la independencia de ideas, pero alineados a un fin.

Hoy no existe un liderazgo claro. Una intendencia atada con alambres esperando la transición, candidatos que fraccionan la opinión pública y un sector privado debilitado.

Recuerden que el río Uruguay corre hacia el Sur, y debemos remar en la misma dirección para no ser arrastrados. No queremos que las decisiones las tomen otros.

Por: Victoriano Toucon Tolosa