Trabajadores contratados por el Mides reclaman que al tener riesgos de ser recontratados los programas en los que participan están en riesgos, algunos delicados como la atención a varones que ejercen violencia de género.

Nota a la Opinión Pública

Trabajadoras y trabajadores, integrantes de los diferentes equipos de la Red de Servicios por una Vida Libre de Violencia basada en Género de InMujeres-MIDES de todo el Uruguay, nos hemos visto obligadas/os a poner de manifiesto nuestra preocupación y actual situación de incertidumbre, ante la desestimación del proceso licitatorio iniciado en 2019, por el cual, se firmaría convenio en el mes de mayo del presente año.

Esta situación afecta directamente a los 33 Servicios de Atención a Mujeres en Situación de Violencia Basada en Género, a los 17 Equipos de Atención a Varones que Ejercen Violencia hacia sus Parejas o Ex parejas, así como también a los 18 Dispositivos de Articulación Territorial (DAT) y al Equipo Territorial de Montevideo (ETM), lo que engloba un aproximado de 220 trabajadoras y trabajadores a nivel nacional.

Los Servicios son el eje central de respuesta a la violencia que sufren las mujeres, tanto en la atención directa a situaciones de Violencia basada en Género a nivel nacional, como en la prevención y la articulación de las acciones en el territorio.

Paralelamente, se atienden las situaciones de violencia de mayor riesgo, mediante el Programa Tobilleras Electrónicas, desde donde se realiza un abordaje técnico y especializado en el acompañamiento psico-social y jurídico de las mujeres, como también el abordaje con varones que ejercen violencia, con el objetivo de realizar procesos de valoración de riesgo, informando de manera periódica al Poder Judicial.

En este sentido, resaltamos la importancia del acompañamiento y seguimiento técnico de las situaciones, ya que son indispensables y necesarios para los procesos de las mujeres, así como para la valoración de riesgo. Fomentando la problematización de la situación y del vínculo de pareja- ex pareja que se generó en el marco de una desigualdad de poder.

Estos Servicios y Equipos son gestionados por Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) cuyos convenios vencieron el 1 de mayo del corriente año. En este contexto, en 2019 se inició un nuevo proceso licitatorio que permitiría dar continuidad a los servicios durante 2 años a partir de la fecha mencionada.

La licitación fue efectuada de acuerdo a la normativa vigente, se presentaron las OSC interesadas y de acuerdo a los requisitos establecidos se seleccionó y notificó como ganadoras a aquellas que obtuvieron mayor puntuación en cada departamento. Coincidiendo en su mayoría con las OSC que se encuentran gestionando actualmente los Servicios, por lo cual, se mantendrían las/os trabajadoras y de la entrada en vigencia del nuevo convenio, las trabajadoras y los trabajadores recibimos la noticia a través de un correo electrónico, en donde se informaba que se dejaría sin efecto la licitación. Plantean que se iniciaría un nuevo proceso, que incluiría cambios formales respecto al pliego de 2019 y mientras esto sucede se prorrogará el convenio vigente por siete meses. No recibimos mayores explicaciones, ni información al respecto, ignorando en la actualidad, cuál será el funcionamiento futuro, y qué implican esas modificaciones; situación que genera gran incertidumbre, tanto en la fuente laboral como en la continuidad del trabajo realizado hasta el momento, de manera sostenida y comprometida con la temática.

Como consecuencia de la decisión de la actual administración se pone en suspenso la continuidad laboral de 220 trabajadoras y trabajadores, que según lo estipulado debíamos tener contratos vigentes hasta el año 2022, sin embargo, en el contexto actual desconocemos qué sucederá con nuestros puestos de trabajo y con el Servicio de Atención en los próximos meses, ya que la única certeza es una prórroga por siete meses, la cual puede quedar sin efecto en cualquier momento, si existe una nueva propuesta.

Ante esta situación: consideramos que la desestimación del proceso licitatorio afecta negativamente el desarrollo y actuación de los Servicios y demás Dispositivos que dan respuesta a la Violencia hacia las Mujeres. Resultando contradictorio con el compromiso público asumido por la nueva Administración de Gobierno, donde se garantiza, sostener y mejorar los programas referidos a trabajar la prevención, detección temprana y contención de las situaciones de Violencia basada en Género.

La falta de garantías sobre un nuevo proceso licitatorio, la desinformación actual y la incertidumbre de trabajadoras y trabajadores, evidencia nuestra precariedad laboral, que precariza directamente los Servicios y demás Dispositivos, así como respuestas a esta problemática prioritaria. En reuniones entre el Sindicato de trabajadoras y trabajadores (SUTIGA) y las autoridades de MIDES, se nos da un discurso contradictorio y poco claro sobre los motivos de la baja de la licitación 2019, no brindando información concreta sobre las «modificaciones formales» que pretenden realizar y por lo cual no respetaron la licitación pública.

Esta falta total de respuestas nos preocupan. Estamos en un contexto de emergencia sanitaria, donde las situaciones de Violencia basada en Género se agudizan. Entendemos que se deben dar garantías a la continuidad del Sistema de Respuesta y a los puestos laborales de sus trabajadoras y trabajadores (en su gran mayoría mujeres). Exhortamos a la administración de MIDES a que firme el convenio 2019.

Las políticas públicas son de la ciudadanía. Sindicatos de base de Trabajadoras y Trabajadores organizadas/os de la Red de Servicios de Atención a la Violencia Basada en Género a Nivel Nacional. MIDES-INMUJERES